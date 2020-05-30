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Park kazasında 2 kişiyi vuran sanık: Her şey 5 dakikada oldu

DHA

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)BURSA'da eğlence mekanı önünde park etmeye çalıştığı otomobiliyle çarptığı otomobilin sahibi ile arkadaşını çıkan tartışmada, tabancayla vurarak yaralayan Önder Yılmaz'ın (46) yargılanmasına başlandı. Hakkında 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan müebbet ve 6 yıl hapis cezası istenen Yılmaz, "Korkup, belimdeki ruhsatsız tabancamı çıkardım. 5 dakikada 5 el ateş etmiş oldum" dedi. Olay, ocak ayında Osmangazi ilçesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Bir eğlence mekanında alkol alıp eğlenen Önder Yılmaz, arkadaşına ait 34 ZD 9168 plakalı otomobille yakındaki bir...

Park kazasında 2 kişiyi vuran sanık: Her şey 5 dakikada oldu

<br>Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)BURSA'da eğlence mekanı önünde park etmeye çalıştığı otomobiliyle çarptığı otomobilin sahibi ile arkadaşını çıkan tartışmada, tabancayla vurarak yaralayan Önder Yılmaz'ın (46) yargılanmasına başlandı. Hakkında 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan müebbet ve 6 yıl hapis cezası istenen Yılmaz, "Korkup, belimdeki ruhsatsız tabancamı çıkardım. 5 dakikada 5 el ateş etmiş oldum" dedi.<br>Olay, ocak ayında Osmangazi ilçesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Bir eğlence mekanında alkol alıp eğlenen Önder Yılmaz, arkadaşına ait 34 ZD 9168 plakalı otomobille yakındaki bir çorbacıya gitti. Mekanın çalışanlarına da çorba alıp geri döndü. Park etmeye çalıştığı otomobili, başka bir otomobile çarptı. Otomobilinin yanına gelen Turgut Duman (56) ve Ramazan Zeybek (46) ile Önder Yılmaz arasında tartışma çıktı. Yılmaz, kendisine küfrettiklerini iddia ettiği ikiliye tabancayla ateş açtı. Duman ve Zeybek, vurularak yaralandı.<br>İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 2 yaralı hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan Yılmaz, tutuklandı.<br>Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi´nde hakkında 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan müebbet ve 6 yıl hapis cezası istemiyle dava açılan 2 çocuk babası Önder Yılmaz'ın yargılanmasına başlandı. Cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanan Yılmaz, yaşananları şöyle anlattı:<br>"Avrupa kupası maçlarını izlediğim mekanda garsonlar çorba istedi. Çorba alıp, geri döndüğüm sırada aracımı park ederken, başka araca hafifçe dokundum. Birkaç kişi gelip arabalara baktı. Kartımı ve telefon numaramı bırakmak istedim, kimse almayınca restorana girdim. Bir süre sonra üç kişi geldi. Turgut isimli kişi, 'Sana ehliyet verenin sana şoför diyenin´ diyerek küfürler etti. Zararı karşılayacağımı söyleyip, polis çağıralım dedim. Turgut, 'Arabanın orijinali bozuldu' dedi. Yanındaki kişi de teyit etti. Üzerime saldırınca, korkup, belimdeki ruhsatsız tabancamı çıkardım. Elini beline götürüp, bir şey çıkaracağını düşündüm. Sonra 5 el ateş ettim. Polis gelince teslim oldum. Olay 5 dakika sürdü."<br>MERMİ BOYNUMA GİRİP ÇIKTI<br>Olayda yaralanan Turgut Duman ise, "Eğlence mekanı sahibini tanıdığım için iş yerine gittim. Ramazan gelip, arabama çarpıldığını söyledi. Bekçi arkadaş da arabaya vuran kişinin mekana girdiğin söyledi. Üçümüz, mekana girdik. Sanığı bize gösterince, 'Arabaya vurmuşsunuz' dedim. 'Bakalım olabilir' diye cevap verdi. Hep birlikte kapıya yöneldik. Arkam dönük vaziyette, kendi kendime, nasıl vurursun görmedin mi, diye konuşuyordum. Küfretmedim, 'Nasıl araba kullanıyorsun?' dedim. Ramazan da sanığa dönerek, 'Arabayı mahvetmişsin' dedi. Ramazan ile aralarında el kol hareketleri başladı. Bir iki adım geri atarak, belindeki silahı çıkarıp, ateş etti. Birinci mermi başımın üzerinden geçti, ikincisi boğazıma girip çıktı, üçüncüsü de alt dudağıma ve dişime geldi. Sanıktan şikayetçiyim" dedi.<br>KALÇAMDA ACI HİSSETTİM<br>Ramazan Zeybek de "Mekana konuşmaya gittik. İçeriye girerken, sanık dışarıya doğru geliyordu. Arabaya kim vurdu diye seslenince, 'Ben vurdum' diye cevap verdi. 'Nasıl vuruyorsun orijinalliği bozulmuş' dedim. Silahını çıkardı. Turgut ile yan yanaydık. Ateş etmeye başladı. Kapıya doğru koşmaya başladım. 5 el ateş etti. Dışarı çıkınca kalçamda acı hissettim ve vurulduğumu anladım" diye konuştu.<br>Sanık avukatı Tuğba Karaca Onat, iki müştekinin olay sırasında hakaretlerde bulunduğunu, müvekkilinin eylemini kendiliğinden sona erdirdiğini, olay yerinden kaçmadığını, polise teslim olduğunu, uzun süredir tutuklu bulunduğunu söyleyerek adli kontrol tedbirleri uygulanarak tahliyesini talep etti.<br>Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Halil ÖZÇOBAN<br>2020-05-30 10:54:39<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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