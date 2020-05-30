Yunuslar, Gemlik sahilinden geçti

<br>Kazım BULUT/GEMLİK(Bursa), (DHA)BURSA'nın Gemlik ilçesinde, sahil şeridinden geçen yunuslar, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.<br>Koronavirüs tedbirleri kapsamında deniz trafiğinin azalmasıyla Marmara Denizi, yunuslara kaldı. Sabah saatlerinde Gemlik sahilinde, denizden geçen yunuslar görüntülendi. Sahilde bulunan vatandaşlar ise yunusların geçişini merakla izledi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Gemlik Kazım BULUT<br>2020-05-30 14:59:28<br>
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