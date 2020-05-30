Yasakta site bahçesinde voleybol oynayan 9 kişiye, 28 bin 350 TL ceza

<br>Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa), (DHA)BURSA´da, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek, site bahçesinde voleybol oynayan 9 kişiye, toplam 28 bin 350 TL ceza kesildi.<br>İçişleri Bakanlığı'nca alınan karar ile 15 kentte sokağa çıkma kısıtlaması, gece yarısından sonra başladı. İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esentepe Mahallesi´nde bulunan bir apartman sitesinin bahçesinde 9 kişinin voleybol oynadığı ihbarını aldı. Adrese giden ekipler, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayarak, voleybol oynayan 9 kişiye, 3 bin 150´şer TL´den toplam 28 bin 350 TL ceza kesti.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ<br>2020-05-30 17:42:30<br>
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