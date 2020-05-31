Bursa'da ölüm yolu Kayalar yola düştü, sürücüler büyük korku yaşıyor Köylü su sıkıntısına çare bekliyor

Bursa'da bir köy yoluna dağdan kayalar düşerken, yoldan geçen sürücüler ise büyük korku yaşıyor.

Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Ömeraltı köyünün yolunu heyelan vurdu. Heyelan sebebiyle köy yolunun birçok noktasını dağdan düşen kayalar kapattı. Dev kayalar yoldan geçen sürücüleri tedirgin ediyor. Yoldan geçenler, dağdan üzerlerine kaya düşme korkusuyla stresli bir yolculuk yapıyor. Ömeraltı köyünde yol sıkıntısının yanında su sıkıntısı da bulunuyor. Köylüler köylerinde bulunan suyun kaynağının yetersiz kaldığını belirterek, başka bir kaynağın mevcut su kaynağına birleştirilmesini istiyor.

Yollarında heyelan olduğunu ifade eden köy muhtarı Yakup Çetin, "Köyümüzün yapımı devam eden yolu korona virüs sebebiyle yarım kaldı. Köyümüz dağlık bir bölgede. Yarım kalan yola dağdan birçok noktaya kayalar düştü. Köyümüz sakinleri bu durumu normal karşılarken, dışarıdan gelenler yoldan geçerken tedirgin oluyor. Köyümüzün bir sıkıntısı da su. Köyümüzün mevcut su kaynağı yetersiz kalıyor. Gece köyün suyunu kesmek durumunda kalıyorum. Var olan bir kaynağın şu andaki kaynağa birleştirilmesiyle bu mesele halledilebilir" dedi.

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