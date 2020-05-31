Nadir görülen yırtıcı kuşu ölümden kurtardı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nadir görülen yırtıcı kuşu ölümden kurtardı

İHA

Bursa'da bir Youtuber, nadir görülen yırtıcı puhu kuşunu çalılıklardan kurtardı.

Nadir görülen yırtıcı kuşu ölümden kurtardı

Bursa'da bir Youtuber, nadir görülen yırtıcı puhu kuşunu çalılıklardan kurtardı.
Kendisine haber verilen yaralı yırtıcı hayvanları kurtaran Youtuber İbrahim Sargın, Nilüfer'in Akçalar Mahallesi'nde bir puhu kuşunun çalıların içinde sıkıştığı haberi verilince harekete geçti. Sargın, kimsenin kurtarmaya cesaret edemediği puhu kuşunu kendisine saldırmasına rağmen takıldığı çalıların içinden kurtarmayı başardı. Hayvansever, büyüklüğüyle dikkat çeken kuşu Milli Parklar ekiplerine teslim etti. Puhu kuşu İbrahim Sargın'ın elini pençesiyle yaraladı.
Bu kuşun nadir görüldüğünü ifade eden İbrahim Sargın, "Büyük bir kuşun zor durumda olduğu bilgisi geldi. Gelip gördük ki büyük bir puhu kuşu çalıların içine düşüp takılmış, bulunduğu yerden kurtulamıyor. Buradan bu kuşu kurtarmazsak ölecek. Ben de kuşu kurtarıp Milli Parklar Müdürlüğüne teslim ettim. İlk defa bu kadar büyük bir puhu kuşu gördüm. Kuş kurtarırken elimi pençeleriyle yaraladı" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da ölüm yolu Kayalar yola düştü, sürücüler büyük korku yaşıyor Köylü su sıkıntısına çare bekliyor
YEREL HABERLER Bursa'da ölüm yolu Kayalar yola düştü, sürücüler ...
Yasağa rağmen Bursa’yı ayağa kaldırdı, 500 lirayı görünce teslim oldu Kısıtlamaya aldırış etmeden 2 saat arayla iki binanın yüksek katlarına çıkarak intihara kalkışan genç adam, polis, itfaiye ve 112’yi alarma geçirdi, 500 lirayı alınca ikna oldu aşağıya indi
YEREL HABERLER Yasağa rağmen Bursa’yı ayağa kaldırdı, 500 lirayı ...
Hamamın kazan bölümünde çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Hamamın kazan bölümünde çıkan yangın korkuttu
Hamamda yangın paniği
YEREL HABERLER Hamamda yangın paniği
Aç kalan ayılar teleferiğe indi
YEREL HABERLER Aç kalan ayılar teleferiğe indi
İşçiler silo ile birlikte yere çakıldı
YEREL HABERLER İşçiler silo ile birlikte yere çakıldı
Yasakta site bahçesinde voleybol oynayan 9 kişiye, 28 bin 350 TL ceza
YEREL HABERLER Yasakta site bahçesinde voleybol oynayan 9 kişiye, 28 ...
Dev silonun içinde çalışırken üzerlerine demir plaka düştü
YEREL HABERLER Dev silonun içinde çalışırken üzerlerine demir plaka ...
Yasakta yangını izlemek için sokağa dökülenler kamerada
YEREL HABERLER Yasakta yangını izlemek için sokağa dökülenler ...
Çilek üreticisi, sosyal medyadaki videolara tepkili
YEREL HABERLER Çilek üreticisi, sosyal medyadaki videolara tepkili
Işık: “Hemşehrilerimizin ihtiyaçlarında her zaman yanlarındayız”
YEREL HABERLER Işık: “Hemşehrilerimizin ihtiyaçlarında her zaman ...
Taksi şoförü evinde ölü bulundu 
YEREL HABERLER Taksi şoförü evinde ölü bulundu 
Boyalıca sakinlerine doğalgaz müjdesi
YEREL HABERLER Boyalıca sakinlerine doğalgaz müjdesi
Bir haftadır kendisinden haber alınamayan taksici evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Bir haftadır kendisinden haber alınamayan taksici ...
Camı kırıp kaçan ve daha sonra gelip soyan hırsızlar yakalandı
YEREL HABERLER Camı kırıp kaçan ve daha sonra gelip soyan hırsızlar ...
İş yerinden hırsızlık kamerada
YEREL HABERLER İş yerinden hırsızlık kamerada
Yunuslar, Gemlik sahilinden geçti
YEREL HABERLER Yunuslar, Gemlik sahilinden geçti
Yunuslar, Gemlik sahilinden geçti
YEREL HABERLER Yunuslar, Gemlik sahilinden geçti
Maskeli hırsızlar kameraya yakalandı
YEREL HABERLER Maskeli hırsızlar kameraya yakalandı
Osmangazi’de sosyal destek çalışmaları İhtiyaç sahiplerinin yüzleri gülüyor
YEREL HABERLER Osmangazi’de sosyal destek çalışmaları İhtiyaç ...
DOSABSİAD’tan eğitim protokolü
YEREL HABERLER DOSABSİAD’tan eğitim protokolü
Virüs salgını sigarayı bırakmak için iyi bir fırsat
YEREL HABERLER Virüs salgını sigarayı bırakmak için iyi bir fırsat
Kalacak yeri olmadığı için sığındığı camide mahsur kaldı Bursa'da 1 haftadır sokaklarda kalan adam, gece camiye sığınınca, sokağa çıkma kısıtlamasında camide mahsur kaldı
YEREL HABERLER Kalacak yeri olmadığı için sığındığı camide mahsur ...
Yunusların keyfi böyle görüntülendi
YEREL HABERLER Yunusların keyfi böyle görüntülendi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X