Mahalleli balkonda çalıp, söyledi; temizlik işçisi oynadı

<br>Mehmet İNAN/İZNİK (Bursa), (DHA) - BURSA´nın İznik ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken, renkli görüntüler ortaya çıktı. Mahalleden bir grup arkadaş, komşular için evin balkonundan şarkılar söyleyip, enstrüman çalarken, yoldan geçen temizlik işçisi de oynadı.<br>İznik ilçesindeki Selçuk Mahallesi´nde yaşayan Mehmet Gül, sokağa çıkma kısıtlamasında mahalleliyi eğlendirebilmek için arkadaşlarıyla birlikte eğlence düzenledi. Evin balkonunda, org ve klarnet eşliğinde çalınan şarkıları söyleyen Gül, eğlenceli anlar yaşattı. Bu sırada mahallede görevini yapan temizlik işçisi de balkonun önünde oynadı. <br>İznik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personelinden Tahsin Tura, bir yandan mahalleyi temizlemeye devam ederken, diğer yandan da elinde süpürge ile dans etti. Ortaya eğlenceli görüntülerin çıktığı mahallede oturan Kırkpınar Baş Cazgırı Mehmet Tura da manileriyle eğlenceyi artırdı.<br>Müzisyen Mehmet Gül, dünyanın koronavirüs ile mücadele ettiğini belirterek, "Küçükten büyüğe hepimiz evlerdeyiz. Biz de bir anlığına dahi olsa çevredeki vatandaşlarımıza moral vermeye çalıştık, herkes de çok mutlu oldu. Evlerinden eşlik ederek çok eğlendiler. Bu kapsamda sosyal mesafeye ve maskeye de dikkat edilmesini rica ediyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / İznik Mehmet İNAN<br>2020-05-31 10:43:06<br>

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