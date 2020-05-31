İnegöl Belediyespor, Zoroğlu ile yeniden anlaştı

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<br>Yavuz YILMAZ/İNEGÖL-BURSA,(DHA)- AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden İnegöl Belediyespor, yeni sezon için antrenör Levent Zoroğlu ile anlaşmaya vardı. <br>İnegöl Belediyespor Yönetim Kurulu Üyeleri, 2017 Balkan Kupası Şampiyonluğu yaşadıkları sezonda takımın başında bulunan Zoroğlu ile yapılan görüşmenin ardından yeni sezon için tekrar anlaşmaya vardı.<br>Daha önce 2.5 sezon takımın başında yer alan Zoroğlu için önümüzdeki günlerde imza töreni düzenlenecek.DHA-Spor Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ<br>2020-05-31 11:05:09<br>

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