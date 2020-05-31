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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kısıtlamada sokağa çıktı, ceza yüzünden kaçtığı polise 'Günleri karıştırdım' dedi

DHA

Derya EVRENMehmet İNAN/BURSA, (DHA) BURSA'da sokağa çıkma kısıtlamasını, günleri karıştırdığı iddiasıyla ihlal eden Ferdi T. (25), ceza kesilmemesi için polisten kaçtı. Trafik polislerinin kovalamaca sonucu yakaladığı Ferdi T.'ye, 3 bin 150 liralık para cezası uygulandı. Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla polis ekipleri, Bursa'da önlemler aldı. Ekipler, yollarda kontrol noktaları oluşturarak, denetim yaptı. İzin belgesi olmayan ve yasağı ihlal edenlere ise ceza yazıldı. Merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesi üzerinde...

Kısıtlamada sokağa çıktı, ceza yüzünden kaçtığı polise 'Günleri karıştırdım' dedi

<br>Derya EVRENMehmet İNAN/BURSA, (DHA) BURSA'da sokağa çıkma kısıtlamasını, günleri karıştırdığı iddiasıyla ihlal eden Ferdi T. (25), ceza kesilmemesi için polisten kaçtı. Trafik polislerinin kovalamaca sonucu yakaladığı Ferdi T.'ye, 3 bin 150 liralık para cezası uygulandı.<br>Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla polis ekipleri, Bursa'da önlemler aldı. Ekipler, yollarda kontrol noktaları oluşturarak, denetim yaptı. İzin belgesi olmayan ve yasağı ihlal edenlere ise ceza yazıldı.<br>Merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesi üzerinde uygulama yapan polis ekipleri, yolda yürüyen Ferdi T.´yi durdurarak, izin belgesini sordu. Kimliği ve izin belgesi olmayan Ferdi T., koşarak, kaçmaya başladı. Trafik polisleri, kısa süren kovalamaca sonucu Ferdi T.´yi yakaladı. Ceza yememek için polisten kaçtığını söyleyen Ferdi T., gözaltına alındı. Ferdi T.´ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 liralık ceza kesildi. İşlemlerinin ardından serbest bırakılan Ferdi T.'nin, ifadesinde, sokak kısıtlaması günlerini karıştırdığını öne sürdüğü öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN-Derya EVREN<br>2020-05-31 11:18:50<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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