Sokakta kalan vatandaşa polis böyle müdahale etti Kısıtlamaya uymadı, otobüs durağında böyle uyudu

Bursa’da sokakta kalan bir vatandaş, sokağa çıkma kısıtlamasında kalacak yer bulamayınca otobüs durağında uyuya kaldı.

Bursa’da sokaklarda yaşadığını belirten bir vatandaş, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında nereye gideceğini bilemedi. Yorgunluktan bîtap düşen vatandaş, otobüs durağında uyuya kaldı. Otobüs bankında çevresinde insanlara aldırmadan uyuyan şahsı devriye atan polis ekipleri fark etti. Polis ekipleri, otobüs durağına geldiklerinde, uyuyan vatandaşın salgın için kullanılan maskeyi gözlerini kapatarak uyuma bandı olarak kullandığını da fark etti. Polislerin ikazı üzerine uyandırılan vatandaş, gidecek yeri olmadığı için burada uzanırken uyuyakaldığını ifade etti. Polis ekiplerinin bir müddet konuşarak ikazda bulunduğu vatandaş, yardım tekliflerini de kabul etmedi. Kısa süre sonra kendine gelen şahıs gözden kayboldu.

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