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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pandemiyle mücadelede Büyükşehir farkı

İHA

Türkiye'de korona virüsün ilk görüldüğü Mart ayı başından itibaren Bursa'da örnek bir çalışma performansı sergileyen Büyükşehir Belediyesi, dezenfeksiyondan sosyal yardımlara, ulaşımdan alt ve üst yapıya kadar hayatı kolaylaştıracak pek çok yatırımı hayata geçirdi.

Pandemiyle mücadelede Büyükşehir farkı

Türkiye’de korona virüsün ilk görüldüğü Mart ayı başından itibaren Bursa’da örnek bir çalışma performansı sergileyen Büyükşehir Belediyesi, dezenfeksiyondan sosyal yardımlara, ulaşımdan alt ve üst yapıya kadar hayatı kolaylaştıracak pek çok yatırımı hayata geçirdi.
Dünyayı etkisi altına alan 'Covid 19' salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü 11 Mart’tan itibaren adeta alarm durumuna geçen Bursa Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 1500 kişilik bir ekiple Vefa Sosyal Destek Grubu çatısı altında örnek bir çalışma sergiledi. İlk etapta 22 Mart tarihi itibariyle Alo 153, Beyaz Masa ve Büyükşehir Santralini vatandaşların çağrılarına açan Büyükşehir Belediyesi, bir taraftan sokağa çıkma kısıtlaması getirilen binlerce vatandaşın yardımına koşarken, 33,5 milyon metrekare alanda dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi. Bunun yanında yaklaşık 28 kilometrelik güzergah 80 bin ton asfalt dökülerek sil baştan yenilenirken, İnegöl, Mustafakemalpaşa ve Karacabey ilçelerini ilgilendiren Avrupa Yatırım Bankası kredili dev yatırımın startı verildi.
33,5 milyon metrekare alan ilaçlandı
Korona virüsle mücadele kapsamında en etkin çalışmalardan biri dezenfeksiyon çalışmaları oldu. Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde 17 ilçeyi kapsayacak şekilde sürdürülen çalışmalar kapsamında toplu ulaşım araçlarından vatandaşların yoğun olarak kullandığı açık ve kapalı alanlarda düzenli dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor. Salgının ilk çıktığı dönemde toplu ulaşım araçlarında 15 günde bir yapılan dezenfeksiyon çalışması, haftada bire inerken, tüm toplu taşıma araçları bunun yanında her gün deterjanlı suyla yıkanıyor. Kamu kurumları, sosyal tesisler, alt ve üst geçitler, türbe, müze, oyun parkları, pazar alanları, taksi, dolmuş ve tarihi bölgeleri kapsayan çalışmalarda toplam 8 bin 614 açık ve kapalı alanda dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirilirdi. Toplamda 33 milyon 500 bin metrekare alanda dezenfeksiyon çalışması yapıldı ve bugüne kadar yaklaşık 700 ton solüsyon kullanıldı.
Büyükşehir Belediyesi, sadece dezenfeksiyon çalışmalarıyla değil, aynı zamanda genelge kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşların mağdur edilmemesi için de oluşturulan Vefa Destek Grubu ile vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Beyaz Masa, Alo 153 ve Büyükşehir Santraline bugüne kadar gelen 223 bin 78 çağrıya yanıt verilirken, bunun yanında Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan ayrı bir ekip de her gün 60 yaş üstü vatandaşları tek tek arayıp, ihtiyaçları olup olmadığını soruyor. Bu yolla da her gün ortalama 800 vatandaşa ulaşılırken, bugüne kadar 13 bin 150 vatandaşla temasa geçildi.
Salgın sürecinin Bursa'da en az hasarla atlatılması için vatandaşlara sürekli evde kal çağrısında bulunan Büyükşehir Belediyesi, hiçbir vatandaşın mağdur olmaması adına yardım ve destek hizmetlerini de geniş bir yelpazede sürdürüyor. Salgın sürecinde de evde yaşlı ve hasta bakım hizmetlerini aksatmadan sürdüren Büyükşehir Belediyesi, bu süreçte 36 bin 138 evde bakım hizmeti ve temizli kiti dağıtımı gerçekleştirdi. Yine 5 bin 338 kişinin ambulansla nakli sağlanırken, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından 52 bin 867 kişiye sosyal yardım yapıldı. BURFAŞ koordinasyonunda sıcak yemek dağıtımı yapılan kişi sayısı 87 bin 517'ye ulaşırken, BESAŞ tarafından da 1 milyon 440 bin ekmek ve gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirildi. TARIM A.Ş. tarafından yapılan sebze meyveden oluşan pazar filesi dağıtımında ise 26 bin 704 kişiye ulaşıldı. Yine zabıta ekipleri de 460 vatandaşın market ve eczane alışverişini, 300 vatandaşın da bankadan maaş çekim işlemini gerçekleştirdi. BUSKİ'nin kapıda su kartı yüklemesi uygulamasından da bugüne kadar 846 vatandaş yararlandı. Büyükşehir Belediyesi, bu destek ve yardımlarla toplamda 250 bin haneye ulaşmış oldu.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tüm insanlığın zorlu bir sınavdan geçtiğini, kuralla uyan, kişisel temizliğine özen gösterip, sosyal mesafeye dikkat edenlerle bu sürecin en az hasarla atlatılabileceğini söyledi. Hiçbir vatandaşın bu süreçte mağdur olmaması için yaklaşık 1500 kişilik Vefa Sosyal Destek Grubu ekibiyle yoğun bir çalışma sergilediklerini dile getiren Başkan Aktaş, "Sadece fiziki yardımlar değil vatandaşlarımızın ihtiyacı ne ise, o alanda yeni yeni uygulamaları devreye alıyoruz. Sanal kütüphane, online tiyatro, hayvanat bahçesinin canlı olarak internet üzerinden izlenebilmesinin yanında uzman psikologlarımızla bu süreçte arayan vatandaşlarımıza psikolojik destek de sağlıyoruz. Vatandaşlarımız şundan emin olsunlar ki gerek hükümetimiz, gerekse de yerel yönetimler olarak bizler elimizden geleni yapıyoruz. Ancak bu sadece kurumların tedbir ve çalışmalarıyla aşılabilecek bir süreç değil. Herkese önemli görevler düşüyor ve en önemlisi de bu süreçte evde kalmak. Vatandaşlardan tek isteğimiz zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları ve çıkmak zorunda olanların da maske takıp, sosyal mesafeyi korumaları" diye konuştu.
Pandemi fırsata dönüştü
Korona virüs salgınının yayılımını önlemek için dezenfeksiyon çalışmaları başta olmak üzere salgından etkilenen vatandaşlara sıcak yemek, erzak ve pazar ihtiyaçlarının temini noktasında yoğun bir çaba harcayan Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan da salgını fırsata dönüştürüp, yıllardır bakımı yapılamayan ana caddelere adeta hayat verdi. İçişleri Bakanlığı’nın 30 Büyükşehir ve Zonguldak’ı kapsayan illerde 11 Nisan'dan itibaren hafta sonları uyguladığı sokağa çıkma yasaklarını tarihi bir fırsata dönüştüren Büyükşehir Belediyesi, normal zamanda trafik yükü nedeniyle müdahale etmenin mümkün olmadığı tüm ana arterlerde başlattığı asfaltlama çalışmalarını arife ve Bayram günlerinde de sürdürdü. Son 6 haftalık periyotta Mudanya yolu, T1, T3 tramvay hatları, Setbaşı, Yeşil, Namazgah, İpekçilik ile Gökdere Acemler arasında yıllardır bakımları yapılamayan yollar sil baştan yenilendi. Geçtiğimiz hafta sonu Merinos Gökdere arası geliş istikameti yenilenen Ankara yolunun aynı güzergahdaki gidiş istikameti de bayram tatili boyunca devam eden çalışmalarla Bursa’ya yakışır bir hale getirildi. arife gecesi yasağın başladığı ilk dakikalarda sahaya inen ekipler tarafından yenilendi. Sadece sokağa çıkma yasaklarında yapılan çalışmalarla bugüne kadar 28 kilometrelik güzergah, yaklaşık 80 bin ton asfalt dökülerek sil baştan yenilendi.
Altyapıda durmak yok
Pandemi sürecinde enerjisinin büyük bir bölümünü dezenfeksiyon ve sosyal hizmetlere harcayan Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan altyapı yatırımlarına da kesintisiz devam etti. Özellikle Mustafakemalpaşa, Karacabey ve İnegöl ilçelerinin altyapısını sil baştan yenileyecek Avrupa Yatırım Bankası kredili projenin ihalesi yapılırken, çalışmalara da stant verildi. Bunun yanında 17 ilçeyi kapsayan içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu imalatları da pandemi sürecinde aksamaya uğratılmadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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