Osmangazi’de sokak hayvanları sahipsiz değil

Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı ilçe genelinde dezenfeksiyon ve sosyal yardımlar olmak üzere tüm alanlardaki çalışmalarını aralıksız sürdüren Osmangazi Belediyesi, aç kalma sıkıntısıyla karşı karşıya olan sokak hayvanlarını da unutmuyor.

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında yiyecek bulmakta zorluk çeken can dostları yalnız bırakmayan Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, her gün tüm bölgeleri gezerek mama ve su dağıtımı yapıyor. Ayrıca ekipler, bakım ve tedaviye ihtiyacı olan hayvanları da Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’ne götürerek sağlığına kavuşturuyor. Virüsün ilk görüldüğü tarihten itibaren yoğun mesai harcayan ekipler, son 4 günde 504 tedavi ve 32 besleme olmak üzere toplam 536 noktada çalışma gerçekleştirdi.

Salgın sürecinde can dostlar için tüm imkanlarını seferber ettiklerini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “İlçemizde yaşayan tüm canlılara karşı sorumluluk hissediyoruz. Bu zorlu süreçte vatandaşlarımız evlerinde kalırken, bizler sokak hayvanlarını unutmuyoruz. Ekiplerimiz, Osmangazi’nin birçok noktasına düzenli olarak yiyecek ve su bırakıyor. İhtiyaç halinde can dostlarımızın tedavisi barınağımızda yapılıyor. İnşallah, en yakın zamanda sağlıklı günlerimize kavuşacağız” dedi.

