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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dönmez: “Endüstriyel yemek sektörü salgından güçlenerek çıkar”

İHA

Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Başkanı Coşkun Dönmez, yeni tip korona virüs salgını sonrasında bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de ekonomik hayatın köklü değişikliklere uğrayacağını söyledi. Dönmez, gıda sektörünün salgından en çok etkilenen sektörlerden biri olacağını savunurken, endüstriyel yemek sanayinin bu süreçten güçlenerek çıkabileceğini vurguladı.

Dönmez: “Endüstriyel yemek sektörü salgından güçlenerek çıkar”

Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Başkanı Coşkun Dönmez, yeni tip korona virüs salgını sonrasında bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de ekonomik hayatın köklü değişikliklere uğrayacağını söyledi. Dönmez, gıda sektörünün salgından en çok etkilenen sektörlerden biri olacağını savunurken, endüstriyel yemek sanayinin bu süreçten güçlenerek çıkabileceğini vurguladı.
BUYSAD Başkanı Dönmez, yaptığı açıklamada salgın sonrasında ekonomik hayattaki muhtemel yeni alışkanlıklar, uygulamalar ile ülkeler arası ilişkilerin nasıl şekilleneceğine dair değerlendirmelerde bulundu. Dünyayı etkisi altına alan ve birçok ülkede ağır sonuçlara yol açan virüs salgını sonrasında insan yaşamının farklı yönlere evrileceğinin artık netleştiğini dile getiren Coşkun Dönmez, salgının özellikle gıda sektörü üzerinde çok daha derin etkiler yaratmasının beklendiğini söyledi.
Coşkun Dönmez, özellikle önümüzdeki 2 yıllık süreçte üretim modelleri ve ürün mâliyetlerinin artmasının kaçınılmaz olduğunun altını çizerken, üretim yetersizliğine bağlı arztalep dengesinin bozulabileceğini, ham madde fiyatlarının artmasına bağlı olarak da fiyat artışı yaşanabileceğini söyledi. BUYSAD Başkanı Dönmez, virüsün bulaşma riskinin devam etmesi nedeniyle sunum ve hizmet şekillerinin de değişeceğini belirterek şunları söyledi:
“Sunum ve hizmet şekilleri tekli ambalajlara girecek. Tek kişilik cliopak uygulamalı mönüler artacak. Yardımcı ürünler ve sarf malzemeler tekli ambalajlarda sunulacak. İyi seviyede olan sağlığa uygunluk standartlarının daha da arttırılması gibi yeni uygulamalar ile mâliyetler yükselecek. Tabiî bu da vatandaşa ya da sanayiciye direk yansıyacak. Ama bunlardan daha önemlisi insanlar salgın nedeniyle zorunu olmayan satın almalarını ötelemeye gidecek. İşletmeler eski ye göre daha verimsiz çalışacaklar. İşletmelerin sabit maliyetlerinin artması, zaten çok düşük seyretmekte olan yemek ve alternatif ürün fiyatlarına zam olarak yansıyacak.”
Coşkun Dönmez, değerlendirmesinde, salgın sonrası sürecin endüstriyel yemek sektöründe köklü değişikliklere yol açacağını düşünmediğini dile getirdi. Hazır yemek sektöründe sağlığa uygunluk standartlarının daha da yükseleceğini ve denetimlerin artacağını vurgulayan Dönmez, yeni dönemin endüstriyel yemek sanayisine olumlu etkilerinin de olacağını savundu. Bu sektördeki işletmelerin tüm bunlara hazırlıklı olduğunu ve bir çoğunda yeni düzenlemelere geçildiğinden söz eden Dönmez, ancak yemeğini kendi yapan ve catering işini profesyonel yapmayan işletmelerin büyük ihtimâlle sıkıntı yaşayacaklarını bildirdi. Dönmez, bu tür işletmelere profesyonel işletmelerden danışmanlık hizmeti almaları ya da mutfaklarını sektördeki bu işletmelere bırakmaları tavsiyesinde bulundu.
Değerlendirmesinde sürecin Türkiye’ye bazı avantajlar sağlayabileceğine de ifade eden Coşkun Dönmez, Batı ülkelerinin üretimde işbirliği yaptığı ortaklıklarda değişikliğe gidebileceğini, Avrupa’ya yakın olan Türkiye’nin durumu fırsata çevirebileceğini kaydetti. Başkan Dönmez, “Batı ülkeleri üretim çeşitlerini artırmak için kendilerine daha yakın ülkelere yatırım yapacaklardır. Fas, Tunus, Mısır gibi Kuzey Afrika ülkeleri ile Macaristan, Polonya ve Türkiye bu açıdan avantajlı duruyor. Ancak önce ekonomimizi stabil hâle getirmeliyiz” dedi.
Coşkun Dönmez, salgın sonrasında yeni ekonomik faaliyetler gelişeceğini ve yeni iş kollarının ortaya çıkabileceğine dikkat çekerek, özellikle yeni enerji kaynaklarına yönelik çalışmaların hız kazanabileceğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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