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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gürsu'da spor hamlesi

İHA

Gürsu Belediyesi, ilçenin kalkınması yolunda hayata geçirdiği projelere bir yenisini ekliyor.

Gürsu'da spor hamlesi

Gürsu Belediyesi, ilçenin kalkınması yolunda hayata geçirdiği projelere bir yenisini ekliyor.
Gürsu Belediyesi ArgeEurodesk Birimi, Kültür Eğitim ve Proje Derneği (KEPDER) ile Bursa Bilişim ve Yönetişim Derneği (BBYD) iş birliğiyle gerçekleştirilecek projeyle, Gürsu’da spor alanında atılım sağlanması hedefleniyor. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, KEPDER Başkanı Arzu Kirayoğlu, BBYD Başkanı Adem Yıldırım veEurodesk Temas Noktası Temsilcisi Bilal Demir’in katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, “Together Open To Europe” projesinin yol haritası görüşüldü. Online görüşme yapılan toplantıda ayrıca, Temmuz ayında uygulamaları gerçekleştirilecek proje için; Polonya’daki proje ortağı kuruluş ve aday öğrencilerle tanışıldı ve projenin tanıtımı yapıldı.
Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Bu projemizle Gürsu Belediyespor'umuz bünyesinde eğitim almış, altyapıda, amatör ve profesyonel anlamda çalışmalar gerçekleştirmiş, yetişmiş değerli futbolcularımızın her anlamda kişisel gelişimlerini sağlamalarına destek olacağız. Değerli futbolcularımızın, uluslararası program ve projede yer almasından memnuniyet duyacağız. Gençlerimizin kendilerine sunulan bu imkandan en üst seviyede fayda sağlamalarını diliyorum” dedi.
Gürsu Belediyesi, ilçenin gelişimini sağlama hedefiyle oluşturulan misyon ve vizyon çerçevesinde, ulusal ve uluslararası ölçeklerde oluşturulan projelerle Gürsu’yu kalkındırmaya hedefliyor.

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