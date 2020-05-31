Bursa'da ortalık savaş alanına döndü: 1'i polis 3 yaralı Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi Emniyet güçlerine ait TOMA'lar olay yerine sevk edildi

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen iki grup arasında çıkan silahlı kavga sonrası ortalık savaş alanına döndü. Olaya müdahale eden bir polis memuru ile kavgada 2 kişi yaralandı. Polis memurunun durumunun ağır olduğu öğrenilirken olay yerine çok sayıda polis ve TOMA sevk edildi.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi 8'nci Engin Sokak'ta akşam saatlerinde meydana geldi. Aynı mahallede yaşayan vatandaşlarla, Roman vatandaşlar arasında kavga çıktı. Olayda, 1'i polis 3 kişi silahla yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı. Silahla yaralanan polisin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kavgaya karışan kalabalığı dağıtmak için olay yerine TOMA ve Çevik Kuvvet Ekipleri sevk edildi. Emniyet Müdürü Tacettin Aslan da yaralı polisin tedavi gördüğü hastaneye giderek durumla ilgili bilgi aldı.

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