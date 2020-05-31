Bursa'da silahlı çatışma; 1 polis memuru şehit oldu 4 kişi yaralandı (2)

<br>BAKAN SOYLU, SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLAMA YAPTI<br>Bursa'nın Yıldırım ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgaya müdahale etmek isterken silahla yaralanan, polis memurunun şehit olduğunu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabundan yaptığı paylaşımla duyurdu. Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bursa'da, bir kavgayı ayırmak için çaba sarf eden bir polisimiz daha şehit oldu. En başarılı dönemini geçiren polisimizi bir haftadır hedef gösterenler, mutlu musunuz? Zihniyeti çürümüşlere rağmen kamu güvenliği, kamu düzeni sağlanmaya devam edilecektir. Başımız sağ olsun." ifadelerine yer verdi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM-Derya EVREN<br>2020-05-31 21:36:42<br>
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