Bursa'da silahlı çatışma; 1 polis memuru şehit oldu 4 kişi yaralandı (3)

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<br>ŞEHİT POLİS MEMURUNUN KİMLİĞİ BELLİ OLDU<br>Bursa'nın Yıldırım ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgaya müdahale etmek isterken silahla yaralanan, kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memurunun, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli, evli ve bir çocuk babası Erman Özcan (37) olduğu öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM-Derya EVREN<br>2020-05-31 22:28:19<br>

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