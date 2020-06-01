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Bursa'da iki grup arasında silahlı çatışma; 1 polis şehit oldu, iki kişi öldü (4)- Yeniden

DHA

Muammer İRTEMHuzeyfe ÖZDEMİRDerya EVRENMehmet İNANHasan  BOZBEY/ BURSA, (DHA) BURSA'da, iki grup arasında çıkan tartışma, aile fertlerinin ve akrabalarının da karışmasıyla silahlı kavgaya dönüştü. Çevrede korku ve endişe yaratan silahlı kavgada, müdahale etmek üzere olay yerine gelen bir polis memuru şehit oldu, 2 kişi de yaşamını yitirdi, 1 kişi ise yaralandı. Polis ekipleri, taraflar arasında yeni bir çatışma yaşanmaması için olayın yaşandığı mahalle ile hastane ve çevresinde geniş çaplı önlem aldı.   Olay, saat 20.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi 8'inci Engin Sokak'ta...

Bursa'da iki grup arasında silahlı çatışma; 1 polis şehit oldu, iki kişi öldü (4)- Yeniden

<br>Muammer İRTEMHuzeyfe ÖZDEMİRDerya EVRENMehmet İNANHasan  BOZBEY/ BURSA, (DHA) BURSA'da, iki grup arasında çıkan tartışma, aile fertlerinin ve akrabalarının da karışmasıyla silahlı kavgaya dönüştü. Çevrede korku ve endişe yaratan silahlı kavgada, müdahale etmek üzere olay yerine gelen bir polis memuru şehit oldu, 2 kişi de yaşamını yitirdi, 1 kişi ise yaralandı. Polis ekipleri, taraflar arasında yeni bir çatışma yaşanmaması için olayın yaşandığı mahalle ile hastane ve çevresinde geniş çaplı önlem aldı.  <br>Olay, saat 20.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi 8'inci Engin Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerine iki grup arasında sebebi henüz bilinmeyen tartışma çıktı. Olaya, iki grubun aile fertleri ve akrabalarının da dahil olmasıyla, tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Silah sesleri çevrede endişe ve korku yaratırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, tarafları biber gazı ve Toplumsal Olaylara Müdahale Araçlarıyla (TOMA) müdahale etti. Bu sırada, kavgaya taraf olan şüphelilerden birinin pompalı tüfekle açtığı ateş sonucu saçmalar, Rüstem Ortaç, Mahmut  Ortaç, Erdal Bozkurt ve kavgayı ayırmaya çalışan polis memuru Erman Özcan'a (37) isabet etti.<br>BİR POLİS MEMURU ŞEHİT OLDU, 2 KİŞİ ÖLDÜ<br>Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, çevredeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Başına ve boğazına isabet eden saçmalarla ağır yaralanan, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Erman Özcan, kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle ağır yaralanan Mahmut Ortaç ve Rüstem Ortaç ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çekirge Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Erdal Bozkurt'un ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kavgaya taraf olan çok sayıda kişi, suç aletleriyle birlikte göz altına alındı.<br>BAKAN SOYLU: ZİHNİYETİ ÇÜRÜMÜŞLERE RAĞMEN KAMU DÜZENİ SAĞLANMAYA DEVAM EDİLECEKTİR<br>Yaşanan olayla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'da sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Soylu, açıklamasında, "Bursa'da, bir kavgayı ayırmak için çaba sarf eden bir polisimiz daha şehit oldu. En başarılı dönemini geçiren polisimizi bir haftadır hedef gösterenler, mutlu musunuz ? Zihniyeti çürümüşlere rağmen kamu güvenliği, kamu düzeni sağlanmaya devam edilecektir. Başımız sağ olsun." ifadelerine yer verdi.<br>VALİ CANBOLAT: BİR POLİS MEMURUMUZU ŞEHİT VERDİK<br>Olayı haber alan Bursa Valisi Yakup Canbolat, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ile birlikte Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek yetkililerden bilgi aldı. Gerekli incelemelerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Canbolat, "Bugün acı bir olay yaşadık. Hacivat Mahallesi'nde akşama doğru iki grup arasında olan kavga neticesinde bir kişinin pompalı tüfekle saldırması sonucu bir polis memurumuzu şehit verdik. Yine bu tüfekten çıkan mermiler karşısındaki bir vatandaşımız vefat etti. Yine bir vatandaşımızın durumu ağır, ameliyatta. Diğer bir vatandaşımız da Çekirge Devlet Hastanesi'nde ama durumu şükürler olsun ki durumu iyi. Failler elimizde, pompalı silahı da elimizde. işin adli tahkikat boyutu devam ediyor. Güvenlik açısından şuan herhangi bir sıkıntımız da bulunmuyor. Biz vefat eden vatandaşımıza ve şehit olan polis memurumuza Allah'tan rahmet diliyoruz. Böyle olaylarda vatandaşlarımızın sakin hareket etmesi gerekir. Bu tür durumları biz valilik olarak tasvip etmiyoruz. Bu akşam, biri polis memuru olmak üzere iki insanımızı kaybettik. Mahalleye yönelik emniyet güçlerimiz her türlü tedbirleri aldı. İdari ve adli tahkikata devam ediyoruz" dedi.<br>Polis ekipleri, taraflar arasında yeni bir çatışma yaşanmaması için olayın yaşandığı mahalle ile hastane ve çevresinde geniş çaplı önlem aldı.  <br>ŞEHİT POLİS EVLİ VE BİR ÇOCUK BABASIYDI<br>Öte yandan, şehit polis memuru Erman Özcan'ın evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi. Babasının 3 yıl önce yaşamını vefat ettiği öğrenilen Erman Özcan'ın şehadet haberi, annesi Hatice Özcan'a Orhangazi'de, Zonguldak'a aile ziyaretine giden eşi Emine Özcan'a ise baba ocağında ulaştı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM-Huzeyfe ÖZDEMİR-Derya EVREN-Mehmet İNAN-HASAN BOZBEY<br>2020-05-31 23:58:38<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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