Bursa'da iki grup arasında silahlı çatışma; 1 polis şehit oldu, 2 kişi öldü (5)

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<br>ÖĞLENDE TOPRAĞA VERİLECEK<br>Bursa´nın Yıldırım ilçesinde iki aile arasındaki kavgaya müdahale ederken açılan ateş sonrası şehit olan polis memuru Erman Özcan için saat 11.00'de Bursa Emniyet Müdürlüğü´nde tören düzenlenecek. Şehit polisin cenazesi buradaki törenin ardından son kez Orhangazi ilçesindeki baba evine, ardından da Gazi Orhanbey Cami'ne getirilecek. Burada öğle düzenlenecek törenin ardından şehit polis memuru Özcan, Orhangazi Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY<br>2020-06-01 08:29:08<br>

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