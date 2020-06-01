Bursa'da 462 kişiye 1 milyon 300 bin lira kısıtlama ihlali cezası

<br>Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)BURSA'da, 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında, kuralları ihlal eden 462 kişiye 1 milyon 306 bin 632 lira ceza uygulandı.<br>İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs salgını nedeniyle 2 gün süreyle sokağa çıkma kısıtlaması uyguladığı kentlerden olan Bursa'da, polis ve jandarma ekipleri 75 ayrı kontrol noktasında denetim yaptı. Yapılan denetimlerde, araç sürücüleri ile yolcuların izin belgeleri kontrol edildi, maske takmayanlar uyarıldı. 2 günde kısıtlamayı ihlal eden 462 kişiye, toplam 1 milyon 306 bin 632 lira para cezası uygulandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL<br>2020-06-01 10:46:32<br>

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