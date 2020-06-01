BURULAŞ'tan iki önemli duyuru

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BURULAŞ resmi internet sitesinde 1 Haziran Pazartesi gününden itibaren Bursaray seferleri ve Bursa Sabiha Gökçen Havalimanı seferleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Yapılan açıklamalarda Bursaray seferlerinin 1 Haziran Pazartesi gününden itibaren Saat 22:30 'da sonlandırılacağı ve BBBUS BursaSabiha Gökçen Havalimanı seferlerinin %50 yolcu kapasitesiyle başlayacağını duyurdu.

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