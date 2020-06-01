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BURULAŞ'tan iki önemli duyuru

İHA

BURULAŞ resmi internet sitesinde 1 Haziran Pazartesi gününden itibaren Bursaray seferleri ve Bursa Sabiha Gökçen Havalimanı seferleri hakkında açıklamalarda bulundu.

BURULAŞ'tan iki önemli duyuru

BURULAŞ resmi internet sitesinde 1 Haziran Pazartesi gününden itibaren Bursaray seferleri ve Bursa Sabiha Gökçen Havalimanı seferleri hakkında açıklamalarda bulundu.
Yapılan açıklamalarda Bursaray seferlerinin 1 Haziran Pazartesi gününden itibaren Saat 22:30 'da sonlandırılacağı ve BBBUS BursaSabiha Gökçen Havalimanı seferlerinin %50 yolcu kapasitesiyle başlayacağını duyurdu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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