Bursa'da kayganlaşan yolda virajı alamayan vinç devrildi.
Kaza Mudanya ilçesi Yörükali köyünde meydana geldi. Yoğun yağışta kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracıyla incir bahçesine yuvarlandı. Yan yatan araçta kalan sürücü köylülerin yardımıyla araçtan çıkmayı başardı. Yan yatan vinç olay yerine çağrılan çekiciyle bulunduğu yerden çıkarılacak.
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