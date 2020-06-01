Kısıtlama günü parkta kaydıraktan düşen Ömer'in kolu kırıldı

<br>Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) BURSA'nın İnegöl ilçesinde, dün sokak kısıtlamasına rağmen parkta oyun oynarken, kaydıraktan düşen Ömer S.'nin (7) kolu kırıldı.<br>Olay, Ertuğrulgazi Mahallesi'ne bağlı Pınar Sokak'taki parkta meydana geldi. Sokak kısıtlamasına rağmen parka oynamaya giden Ömer S., kaydıraktan kaymak isterken, 2 metre yükseklikten düştü. Sol kolu kırılan küçük çocuk, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansınla hastaneye kaldırıldı. Ömer S., tedavisinin ardından taburcu edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ<br>2020-06-01 11:44:20<br>
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