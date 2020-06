BUÜ öğrencilerinden büyük başarı

TÜBİTAK tarafından Döner Kanat ve Sabit Kanat kategorilerinde düzenlenen 5'inci Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışması’nda Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) rüzgârı esti. Başvuruları 3 Şubat30 Nisan 2020 tarihleri arasında tamamlanan yarışmanın ilk aşaması olan Kavramsal Tasarım Raporlama sürecinde Bursa Uludağ Üniversitesi’nden 8 takımın hazırladığı projeler kabul edilerek 8’er bin TL’lik İHA geliştirme desteği almaya hak kazandı.

Öğrenci topluluklarının büyük ilgi gösterdiği yarışmaya katılan takımlar tarafından sunulan kavramsal tasarım raporları, TÜBİTAK’ın oluşturduğu Danışma ve Değerlendirme Kurulu’nun değerlendirmesinden geçti. Toplam 70 puan ve üzeri alan 8’i yurt dışından 200 takım başarılı bulunarak 8.000 TL’lik İHA geliştirme desteği almaya hak kazandı.TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında Gaziantep Alleben Göleti’nde 1520 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yarışmada her bir kategoride birincilere 30 bin TL, ikincilere 20 bin TL veüçüncülere de 15 bin TL ödül verilecek.Ayrıca her bir kategoride TUSAŞ Özel Ödülü olarak 12 bin TL ve staj ödülü dağıtılacak.

BUÜ öğrenci topluluklarının da yoğun ilgi gösterdiği yarışmaya, 12’si yurt dışından olmak üzere toplam 336 takımın başvurusu kabul edildi. BUÜ’den Sabit Kanat kategorisinde UHAVK, ARK07 ve ULTİM takımları, Döner Kanat kategorisinde ise ULUCOTER, BURUC Havacılık ve Uzay, ULUGÖK, TULAY TAN ve AERONE takımlarının projeleri ilk aşama olan Kavramsal Tasarım Raporu sürecini başarı ile geçti.

Alınan sonuçların kendilerini çok mutlu ettiğini söyleyen BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, öğrencilerin ve akademisyenlerin yürüttükleri tüm projelere ellerinden gelen desteği verdiklerini vurguladı. Son bir yıl içerisinde Üniversiteden proje ve araştırma temelli onlarca projenin çıktığına işaret eden Rektör Kılavuz, “Üniversite yönetimi olarak bizler ilk günden itibaren tüm akademisyenlerimizin ve öğrencilerimizin içerisinde bulunan cevherleri ortaya çıkarmak için çalışıyoruz. Bursa Uludağ Üniversitesi’nde görev yapan çok kıymetli akademisyenlerimizin ve öğrencilerimizin bulunduğuna inanıyoruz. Biraz azim, biraz moral ve destek ile bu cevherin oraya çıkacağını inanıyoruz. Sadece bir yıl içerisinde Üniversitemiz bilimsel anlamda önemli bir mesâfe kat etti. Öğrencilerimizdeki değişimi de görmeye başladık. Üniversitesini seven ve sahiplenen bir kitle var. Tüm bu çalışmaların sonunda Bursa Uludağ Üniversitesi’nin her anlamda hak ettiği noktaya geleceğine inanıyoruz” diye konuştu.

