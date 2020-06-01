Bursa'da kısıtlamaya uymayan 462 kişiye 1 milyon 300 bin lira ceza

Bursa’da 2 günlük kısıtlamayı ihlal eden 462 kişiye, toplam 1 milyon 306 bin 632 lira para cezası uygulandı.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs salgını nedeniyle yayınladığı genelgeyle birlikte 2 gün sokağa çıkma kısıtlaması uyguladığı kentlerden biri olan Bursa'da, 75 ayrı kontrol noktasında polis ve jandarma ekipleri denetim yaptı.

6 bin 300 polisin katıldığı, araç sürücüleri ile yolcuların izin belgeleri kontrol edilen denetimlerde, maske takmayanlar vatandaşlar uyarılırken, kurallara uymayanlara 462 kişiye toplamda 1 milyon 306 bin 632 lira ceza uygulandı.

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