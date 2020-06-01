Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı

<br>İlkay ALTAY/İZNİK (Bursa), (DHA) BURSA'nın İznik ilçesinde, otomobilin çarptığı plakasız motosikletin sürücüsü Mine Ç. (40) yaralandı. <br>Kaza, saat 13.00 sıralarında, Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Santral Garaj'dan çıkan Mustafa Eyüpoğlu yönetimindeki 16 H 4240 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mine Ç. kullandığı plakasız motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Mine Ç. yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, Mine Ç.'yi ambulansla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İznik İlay ALTAY<br>2020-06-01 13:34:33<br>
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