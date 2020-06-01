Özkan: “Yeniden inşa edilecek okul otopark meselesini çözebilir”

Bursa Valiliği tarafından yapılan deprem dayanıklılık testlerinden sonra yıkım kararı alınan Karacabey Cumhuriyet Okulu’nun A ve B bloklarının yıkım çalışmaları, önceki gün Bursa Büyükşehir Belediyesi ekiplerince başladı. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da çalışmaları yerinde inceleyerek, ekiplerden bilgi aldı. Başkan Özkan, geçtiğimiz aylarda okul inşaatıyla ilgili Bakan Selçuk’u ziyaret ederek merkezdeki otopark meselesine kolaylık sağlayacağını belirtip, okulun altının otopark olması talebinde bulunmuştu.

Bursa Valiliği, il genelindeki bütün okullarda deprem dayanıklılık testleri yaptırmış ve Karacabey’dede 14 Eylül Ortaokulu A Blok ile Cumhuriyet İlkokulu A ve B Blok için yıkım kararı almıştı. Bu kararın ardından, yeni okul inşaatıyla birlikte okulun alt katının otopark olması için girişimlerde bulunan Başkan Ali Özkan, konuyu Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’la görüşmüştü. Ankara’da gerçekleşen ve Bursa milletvekilleri Mustafa Esgin, Refik Özen ve Zafer Işık’ında yer aldığı görüşmede konu gündeme gelmiş ve Bakan Selçuk’unda projeye olumlu baktığı belirtilmişti. Dün çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Ali Özkan yaptığı açıklamada, “Valiliğimizin aldığı karar sonrası büyükşehir ekiplerimiz yıkım çalışmalarına önceki gün başladı. Bizde çalışmaları yerinde inceledik. Ve sahada, otopark projemiz için gözlemlerde bulunduk. Yaklaşık 1900 m2’lik bir alan ortaya çıkacak. Bu bölgede trafik yoğunluğunu ve otopark sorununu rahatlatmak adına böyle bir fikrimiz oldu ve Sayın Bakanımız da konuya olumlu yaklaştı. Değerlendirmelerimiz devam ediyor. Yakın zamanda projemizi neticelendirmeyi umuyoruz” dedi.

Başkan Özkan, okulun yapımına katkı sağlamaları noktasında hayır severler için de çağrıda bulundu.

Öte yandan, C bloğu ilçenin en tarihi okullarından olan ve yapımı cumhuriyet döneminin ilk yıllarına dayanan Cumhuriyet Okulu, 1926 yılından bu yana eğitim vermeye devam ediyor. Şehir merkezinde artan yoğunluğun ardından 1975 yılında B Blok ve 1994 yılında ise A blok hizmete girmiş, tarihi okul kapasitesini artırarak eğitim ve öğretim hayatına devam etmişti. Ancak sonradan yapılan bu iki binanın deprem testlerinde riskli olduğu ortaya çıkınca,valilik tarafından yıkım kararı alınmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.