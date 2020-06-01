Bursa’da korona görülen apartman karantiya alındı

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Bursa'nın Gürsu ilçesinde bir apartman karantina altına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, “Koronavirüs (Covid19) görülen vak’aların artması sebebiyle, Gürsu İlçesi İstiklal Mahallesi Halilbey Sokak No:2’de bulunan apartman İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararı ile bugünden itibaren 14 gün süreyle karantinaya alınmıştır. Söz konusu apartmanda karantina şartlarına uygun olarak her türlü tedbir alınarak uygulamaya geçilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

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