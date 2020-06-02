Hesabına yanlışlıkla yatırılan 70 bin lirayı sahibine gönderdi

<br>Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) BURSA´nın İnegöl ilçesinde Sedat Karabay (25), araç satışı sırasında, hesap numarası yanlışlığı nedeniyle banka hesabına yatırılan 70 bin lirayı sahibine iade etti.<br>Adana´da yaşayan Şehmuz D., aracını satın aldığı kişinin verdiği hesap numarasına 70 bin lira göndermek istedi. Hesap numarası girişinde yanlışlık yapan Şehmuz D., parayı araç sahibine değil İnegöl´de yaşayan Sedat Karabay´ın hesabına gönderdi. Kendi hesabını kontrol eden Karabay, 70 bin lirayı görünce şaşkınlık yaşadı. Şehmuz D.´nin durumu polise bildirmesi üzerine Karabay, en yakın polis merkezine giderek, ifade verdi. Daha sonra Şehmuz D. ile telefonda görüşen Karabay, banka hesabına yanlışlıkla yatan parayı iade etti.<br>Araç alımı yapmak için Adana´da yaşayan kişinin hesabına yanlışlıkla para gönderdiğini aktaran Sedat Karabay, "Ablamı aradılar. `Kardeşinizin hesabına yanlışlıkla 70 bin lira gönderdik´ dediler. Emniyete gidip ifade verdim. Daha sonra banka şubesine geldim. Araç alım satımı sırasında parayı yanlışlıkla benim hesabıma göndermişler. Hesabıma gönderilen tutarı vatandaşlık örneği göstererek, sahibine iade ettim" dedi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ<br>2020-06-02 10:46:31<br>
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.