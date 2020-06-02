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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fenerbahçe formasıyla nikah masasına oturdular

DHA

İlkay ALTAY/İZNİK(Bursa),(DHA)BURSA´da Gizem Çakır (22) ile İsmail Avşar (28), taraftarı oldukları Fenerbahçe formasıyla nikah masasına oturdu. Çiftin istekleri üzerine nikah memuru ve şahitler de Fenerbahçe forması giydi. İznik ilçesinde, Gizem Çakır ve İsmail Avşar çifti, normalleşme sürecinin başladığı 1 Haziran´da evlenmek için İznik Belediyesi´ne başvurdu. Fanatik çift, İznik Belediyesi Nikah Salonu´na gelinlik ve damatlık yerine Fenerbahçe forması giyerek geldi. Genç çift, nikah memuru Önder Üncü´ye ve şahitlere de Fenerbahçe forması giydirdi. `FENERBAHÇE MAÇINA GİDERKEN TANIŞTIK´...

Fenerbahçe formasıyla nikah masasına oturdular

<br>İlkay ALTAY/İZNİK(Bursa),(DHA)BURSA´da Gizem Çakır (22) ile İsmail Avşar (28), taraftarı oldukları Fenerbahçe formasıyla nikah masasına oturdu. Çiftin istekleri üzerine nikah memuru ve şahitler de Fenerbahçe forması giydi.<br>İznik ilçesinde, Gizem Çakır ve İsmail Avşar çifti, normalleşme sürecinin başladığı 1 Haziran´da evlenmek için İznik Belediyesi´ne başvurdu. Fanatik çift, İznik Belediyesi Nikah Salonu´na gelinlik ve damatlık yerine Fenerbahçe forması giyerek geldi. Genç çift, nikah memuru Önder Üncü´ye ve şahitlere de Fenerbahçe forması giydirdi.<br>`FENERBAHÇE MAÇINA GİDERKEN TANIŞTIK´<br>Nikah salonuna Fenerbahçe renkleri ile süsledikleri düğün aracıyla gelen çift, nikah masasına da Fenerbahçe bayrağı örttü. Damat Avşar, kız arkadaşıyla Fenerbahçe maçına gitmek için gerçekleşen organizasyonda tanıştıklarını belirterek, "İznik Fenerbahçe Derneği´nin düzenlediği bir maç organizasyonunda tanıştık. Gizem fanatik Fenerbahçeli, zaten bu teklifte ilk olarak ondan geldi. Ben de seve seve kabul ettim" dedi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / İznik İlkay ALTAY<br>2020-06-02 11:21:58<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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