İznik'te sağanak; tarım arazilerinde zarar büyük (2)

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<br>SU TAHLİYESİNE BAŞLANDI<br>Bursa´nın İznik ilçesinde etkili olan sağanak, yollarda su birikintilerine neden olurken, meyve ve sebze bahçeleri de sular altında kaldı. İlçe merkezindeki eski hastane mevkisinde birçok iş yeri ve evi su basarken, Adalet Sarayı'nın çevresi ise göle döndü. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) ekipleri, harekete geçerken, kent merkezinden İznik'e gidip, su tahliye işlemi başlattı.DHA-Genel Türkiye-Bursa / İznik İlkay ALTAY<br>2020-06-02 11:46:33<br>

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