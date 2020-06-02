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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Romatizma hastaları ilaçlarını bırakmasın

İHA

Romatizma hastaları ilaçlarını bırakmasın

Koronavirüs salgını var diye romatizma hastalığı olanların ilaçlarını bırakmamaları gerektiğini belirten uzmanlar, yakınmaları olanların hekime başvurması gerektiğini söyledi.
VM Medical Park Bursa Hastanesi Romatoloji Uzmanı Dr. Sevtap Şimşek, romatizma hastalıkları olanların salgın nedeniyle paniğe kapılıp ilaçlarını bırakmalarının yanlış olduğunu açıkladı. Romatizmal hastalıkların genel olarak bağışıklık sistemi ile ilgili olduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Sevtap Şimşek, “Bu hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar, doğal olarak bağışıklık sistemini etkileyen ilaçlardır. Hastalıkların ortak ve genel özellikleri olmakla beraber her hastada hastalığın şiddeti ve seyri farklıdır. Örneğin, iki romatoid artrit tanılı hastanın, tutulan eklemleri ya da hastalığın tuttuğu sistemler (böbrek, akciğer gibi), hastalık aktivitesi farklı olabilir. Doğal olarak bu hastaların kullandığı ilaçlar da birbirinden farklı olabilir. Yani bir hastada salgın sırasında ilaçlarını azaltmak ya da değiştirmek gerekebilirken aynı tanılı diğer hastada ilaçları aynı şekilde kullanmak gerekebilir. Bizim romatizma hastalarımızda ilk önerimiz mutlaka iyi izolasyon, mümkünse en az temas yani evde kalmak. Eğer dışarı çıkmak zorundalarsa koruyucu maske ve el temizliği olmazsa olmaz tedbirlerdir. Yine sağlıklı beslenme, bol sıvı alımıyla birlikte evde izole olsalar dahi mümkün olduğunca egzersiz yapmalarını öneriyoruz” dedi.
Enfeksiyon riski oluşabilir
Romatizmal hastalığı olanların salgın var diye ilaçlarını bırakmamaları gerektiğinin de altını çizen Uzm. Dr. Sevtap Şimşek, şu önemli tavsiyelerde bulundu: “Hastaların enfeksiyon bulguları olursa, kullanmakta oldukları kortizon dışındaki ilaçlara ara vermeleri ve en kısa zamanda onları takip eden doktorlarına ilaçlarının planlanması konusunda danışmaları gerekir. Hastaların salgın nedeniyle telaşa kapılıp, doktorlarına danışmadan ilaçlarını kesmeleri risklidir. İlaçlar doktor kontrolü veya önerisi olmaksızın kesilirse romatizma aktifleşebilir. Bu da enfeksiyon açısından daha tehlikeli bir durum yaratabilir.”
Hekimle temasa geçin
Yakınmaları olan hastalar ile yakın zamanda tedavilerinde değişiklik yapılmış, yeni ilaçlara başlamış hastaların takip aralarını uzatmalarının sakıncalı olabileceğini de sözlerine ekleyen Uzm. Dr. Sevtap Şimşek, “Bu gruplardaki hastaların mutlaka doktorlarıyla temasa geçmeleri ve onların önerilerine göre davranmaları, doktorları öneriyorsa muayene ve tetkik ile ilgili durumlarının tekrar değerlendirilmesi gerekir. Covid19 enfeksiyonu nedeniyle romatizma hastalarında şiddet veya sıklığında ciddi bir artış olup olmadığını net olarak söylemek için henüz erken. Bu nedenle romatizma hastalarımız, tıpkı diğer kronik hastalara da önerdiğimiz şekilde korunmaya devam etmeli ve tedavilerini aksatmamalılar” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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