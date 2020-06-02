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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Yılmaz’dan yeniden kepenk açan esnafa ziyaret

İHA

Başkan Yılmaz’dan yeniden kepenk açan esnafa ziyaret

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, sosyal hayatın başladığı yeni dönemde esnaf ziyareti yapıp ‘Hayırlı ve bol kazançlar’ temennisinde bulundu.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında kullanıma kapatılan birçok iş yerinin normalleşme süreciyle yeniden açılmasının ardından Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, esnafı ziyaret ederek hayırlı işler diledi. Millet Mahallesi Derya Caddesi’nde gerçekleştirilen ziyarete, Başkan Yılmaz’ın yanı sıra Yıldırım Kaymakamı Adem Yazıcı ve AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay’da katıldı. İş yerlerinde kontrollü sosyal hayata geçiş sürecinde koronavirüs tedbirleri kapsamındaki uygulamaları da inceleyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen konusunda dikkatli davranılması gerektiğini aktardı. Gerçekleştirilen ziyaret ile moral bulan ilçe esnafı da desteklerinden dolayı Başkan Yılmaz’a teşekkür etti.
Güçlü ekonomi vurgusu
Bu süreçte en çok etkilenen kesim olan esnafın yanında olduklarının altını çizen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Pandemi süresince kısıtlanan kıraathaneler, kafeler gibi birçok işyerinin 1 Haziran itibarıyla kepenklerini yeniden açmasıyla birlikte esnafımızı ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulunduk. Esnafımız bizim için çok değerli ve önemli. Koronavirüs sürecinde ilçe genelinde yaptığımız hijyen ve dezenfekte çalışmalarının yanında, özellikle berber ve kuaförler başta olmak üzere iş yerlerinde de gereken çalışmaları uygulayarak esnafımıza destek olduk. Bundan sonra da esnafımıza destek olmaya devam edeceğiz. Esnafımızın kalkınması demek ülke ekonomimizin ayakta durması demektir. Bu bakımdan Yıldırım Belediyesi olarak daima onların yanındayız. Belediye olarak her zaman elimizden gelen destek ve katkıyı sunmaya hazırız. İşlerine kavuşan tüm esnaflarımıza hayırlı işler, bereketli kazançlar diliyoruz” diye konuştu.
Birlikte başaracağız
Türkiye’nin pandemi sürecini en iyi yöneten ülkelerden birisi olduğunu ve dünyada örnek gösterildiğini hatırlatan Başkan Yılmaz, “Merkezi yönetim ve belediyeler olarak sürecin en başından itibaren etkin bir mücadele yürüttük. Devletimiz çok ciddi tedbirler alırken, vatandaşlarımız da bu tedbirlerin uygulanması noktasında çok önemli özverilerde bulundular. Devlet millet el birliği ile bu süreçte önemli kazanımlar elde ettik. Yeni başlayan dönemle birlikte bu kazanımlarımızı korumak adına tedbirli olmak zorundayız. Hemşerilerimizden ve esnafımızdan istirhamım belirlenen kurallara uyarak, aldıkları önlemlerden taviz vermeden sosyal hayatlarına devam etmeleri. Bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da göstereceğimiz hassasiyet ile bu dönemi hep birlikte en az kayıpla atlatacağız” ifadelerini kullandı.

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