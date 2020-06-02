CHP'li meclis üyesi kaçak yapının yıkımını durdurmaya çalıştı, arkadaşı zabıtaya tokat attı

<br>Muammer İRTEM-Huzeyfe ÖZDEMİR/BURSA,(DHA)BURSA'da, Yıldırım ilçe belediyesinin CHP´li meclis üyesi Şahin Sevinç, ruhsatsız tek katlı yapının yıkımını durdurmaya çalışınca zabıtalarla tartışma yaşadı. Tartışma sırasında Sevinç'in yanındaki arkadaşı zabıta memuru Yusuf Ç.'ye tokat attı.<br>Yıldırım ilçe belediyesine bağlı zabıta ekipleri, Vakıf Mahallesi 1´inci Vefa Sokak´ta bulunan ruhsatsız tek katlı binayı yıkmak için bu sabah adrese gitti. Daha önce 2 kez tutanak tutulmasına rağmen yıkılmayan binanın sahipleri, gelen zabıta ekiplerine tepki gösterdi. Zabıta ekipleri de yıkım kararını göstererek, yıkma işleminin gerçekleştireceklerini söyledi. Bunun üzerine bina sahipleri, Yıldırım ilçe belediyesinin CHP´li Meclis uyesi Şahin Sevinç´i arayarak, yardım istedi. Gelen Sevinç, zabıta ekipleri ile tartıştı, yıkımın yapılmayacağını söyledi. Zabıta ekipleri ise yıkım işleminin yasal olduğunu belirtti.<br>ÇEKİM YAPAN ZABITAYA TOKAT<br>Tartışmanın büyümesi üzerine, Yusuf Ç. adlı zabıta memuru, Sevinç'in itiraz ve hakaretlerini cep telefonuyla kaydetmeye başladı. Sevinç, zabıta memuruna, "Çekme, tokadı yersin" diyerek, tepki gösterdi. Zabıtanın, `Tokat at, bu anı bekliyorum´ demesi üzerine Sevinç´in yanındaki arkadaşı, zabıtaya tokat attı. Zabıta memuru olayın ardından Yüksek İhtisas Devlet Hastanesi´ne giderek, darp raporu alıp, şikayetçi oldu. Yıkım işlemi ise jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri arasında gerçekleştirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM-Huzeyfe ÖZDEMİR<br>2020-06-02 13:09:49<br>
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