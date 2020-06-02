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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Harabeydi küllerinden doğdu Harabe haldeki tarihi Şadırvanlı Han yapılan restorasyonla ihtişamlı günlerine geri döndü Tarihi hanın harabe haldeki ve şimdiki fotoğrafları dikkat çekti

İHA

Harabeydi küllerinden doğdu Harabe haldeki tarihi Şadırvanlı Han yapılan restorasyonla ihtişamlı günlerine geri döndü Tarihi hanın harabe haldeki ve şimdiki fotoğrafları dikkat çekti

Osmangazi Belediyesi’nin Kayhan Mahallesi’nde yer alan Şadırvanlı Han’da yürüttüğü rekonstrüksiyon çalışmaları sona erdi. Yıllardır atıl vaziyette duran ve Osmangazi Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalarla adeta yeniden hayat bulan tarihi yapı, gençlik merkezi olarak hizmet verecek.
600 yıllık geçmişi ile Bursa’nın en önemli çarşılarından biri olan Tarihi Kayhan Çarşısı’nın simgesi Şadırvanlı Han, Osmangazi Belediyesi’nin çalışmalarıyla yeniden hayat buldu. 19. yüzyılda inşa edilen sivil mimarlık örneği yapı, yıllardır atıl vaziyette duruyordu. Kullanılmadığı için yıllara yenik düşerek çürüyen ve yıllar önce çıkan yangında sadece dükkanların yer aldığı bölümünün ayakta kaldığı tarihi yapı, Osmangazi Belediyesi tarafından yürütülen rekonstrüksiyon çalışmaları ile eski ihtişamlı günlerine kavuştu. 650 metrekare alan üzerine 2 katlı olarak yeniden inşa edilen tarihi yapı, birbiri ile bağlı iki binadan oluşuyor. Binanın ilk katında 5 oda ve tuvaletler, ikinci katta ise 7 oda ve 1 sofa ile tuvaletler yer alıyor. Binanın 160 metrekarelik avlu bölümünde ise tarihi yapıya ismini veren şadırvan bulunuyor.
Çevre düzenleme çalışmaları ve ince işçiliklerin devam ettiği Şadırvanlı Han, önümüzdeki günlerde açılarak gençlik merkezi olarak hizmet verecek. Tarihi yapının içerisinde kütüphane ve çalışma odalarının yanı sıra sergi ile toplantı salonları yer alacak.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yürütülen rekonstrüksiyon çalışmalarını yerinde inceledi. AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez ile birlikte tarihi hanı gezerek, yetkilerden çalışmalardaki son durum hakkında bilgiler alan Başkan Dündar, “Korona virüsün ülkemizde ilk görüldüğü andan itibaren hükümetimizin aldığı tedbirler ve kararlar doğrultusunda yaşamımızı sürdürdük. Bizler de çalışmalarımıza alınan tedbirler doğrultusunda yön verdik. Salgın sürecinde de tedbirlerimizi alarak yatırımlarımızı sürdürdük” dedi.
Gençlik Merkezi Olacak
Tarihi Kayhan Çarşısı’nda yer alan Şadırvanlı Han’ın da Bursa’ya kazandırdıkları yatırımlardan biri olduğunu belirten Başkan Dündar, “Kayhan, tarihi bir çarşımız. Burada tarihi yapılar oldukça yoğun. Burada yapmış olduğumuz çalışmalarımız var. Gökdere Medresesi’ni restore ettik ve şuan kültür merkezi olarak faaliyet gösteriyor. Bölgedeki sivil mimarlık örneği yapıları eski günlerine kavuşturduk. Bu tarihi mahallenin simgelerinden olan Şadırvanlı Han’da, çalışmalarımız ile yeniden hayat verdik. Açılış öncesi son çalışmalar yapılıyor. Burasını gençlik merkezi olarak geleceğimizin teminatı gençlerimizin hizmetine sunacağız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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