<br>Gürkan DURAL / BURSA (DHA) ABD´de 25 Mayıs´ta George Floyd´un polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybetmesi, Birleşik Devletler'de olduğu gibi dünyanın pek çok ülkesinde de yankı uyandırdı. Bursaspor'da teknik heyet ve oyuncular da gerçekleştirdikleri akşam antrenmanında hep birlikte 'Irkçılığa hayır' dedi.<br>Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yapılan antrenmanda Bursaspor'un teknik heyet ve oyuncuları bir araya gelerek, diz çöktü ve ırkçılığa karşı desteğini verdi. Ayrıca kulübün sosyal medya hesabından da paylaşılan fotoğraflarla da ırkçılığa karşı olunduğunun mesajları verildi.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL<br>2020-06-02 21:53:55<br>

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