Kıraathanesine gelenleri şakalarla karşılıyor

<br>Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´nın İnegöl ilçesinde kıraathane işleten Ferudun Türkmen (56), normalleşme süreciyle birlikte iş yerine gelen müşterilerini şakalarla karşılıyor. Tencere boyutunda fincanlarla çay servisi yapan Türkmen, çay dökme şakasıyla da müşterilerini korkutuyor.<br>İnegöl'ün Tahtaköprü Mahallesi'nde kıraathane işleten Ferudun Türkmen, normalleşme süreciyle birlikte yeniden açtığı iş yerine gelen müşterilerine ücretsiz ikramda bulundu. Mahallede yaşayan kadınları ses sistemiyle yaptığı anonsla birlikte iş yerine davet eden Türkmen, onlara meşhur şakalarını yapmayı da ihmal etmedi.<br>Kıraathaneyi babasından devraldığını belirten Türkmen, "45 yıldır bu işi yapıyorum. Gelen misafirlerimize şakalarımız oluyor. Özellikle ilk kez gelen müşterilerimize bu şakaları yapıyoruz. Onlar da arkadaşlarını buraya davet ediyor. Müşterilerimizi şakalarımızla güldürüyoruz. Bu olaya, içi çay dolu gibi görünen bir şaka bardağı alarak başladım. İlk başta çay olarak verdim, içmeyi denediler olmadı. Sonrasında bu bardakları üzerlerine dökmeye başladım. Oldukça komik oldu. İlk olarak yakın akrabama bu şakayı yaparak başlamıştım, o da çok kızmıştı. Baktım bu şaka tuttu. İnsanlardan tarafından güzel karşılandı. Vatandaşlar kıraathanemize büyük ilgi gösteriyor" dedi.<br>Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapanan işyerine kavuşmaktan mutluluk duyduğunu aktaran Türkmen, "Biz de işyerimizi yeniden açınca mahalle sakinlerini ağırlamak istedik. Bir gün önce mahallenin erkeklerini ağırladık. Bugün de kadınları ağırladık. Çocuklarını eşlerine bırakıp geldiler. Onlara ikramlarda bulunduk" ifadelerini kullandı.<br>BÜROKRAT VE SİYASETÇİLERE DE ŞAKA YAPTI<br>Yaptığı şakaların, 7'den 70'e herkesi önce korkuttuğunu sonra da güldürdüğünü söyleyen Ferudun Türkmen, kıraathanesine gelen bürokrat ve siyasetçilere de şaka yaptığının belirtti. Türkmen, ''İşletmemize gelen belediye başkanları, emniyet müdürleri, siyasi partilerin yönetici ve başkanlarına da bu şakalarımızı yaptık. Son olarak Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş şakamızın kurbanı oldu'' diye konuştu.<br>Kıraathanenin müşterilerinden Yadigar Aksoy ise, "Ferudun ağabeyi herkes tanır. Bizi de davet etti, geldik. Şakalarını beğeniyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ<br>2020-06-03 10:45:41<br>

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