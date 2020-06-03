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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

DHA

Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

<br>Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde 2 kişinin park halindeki motosikleti çaldığı anlar, kameraya yansıdı.<br>Hamidiye Mahallesi Güneş Sokak'taki bir apartmanın önünde park halinde bulunan motosiklet, biri kadın, 2 kişi tarafından çalındı. Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık sırasında şüphelilerin rahat tavırları dikkat çekti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Ekipler, şüphelilerin kimliğini tespit edip, yakalanmaları için çalışma başladı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ<br>2020-06-03 11:01:42<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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