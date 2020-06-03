2 bin yıllık surlara, sprey boyayla yazı ayıbı sürüyor (2)

<br>'TARİHE YAKIŞMIYOR'<br>Bursa İznik'teki yaşayan ve surlara yazılan yazılara tepki gösteren Kenan Taşdelen, "2 bin yıllık tarihi surlara yazılar yazmışlar, yanında ateş yakmışlar. Bu durum hiç İznik´e yakışıyor mu? Ne kadar rezil bir durum olduğunu görüyoruz. Gençlerimiz neden böyle şeyler yapıyor, hiç bilmiyorum. Bu tarihe yakışmayan manzara. Surların bu hali çok ayıp" dedi.İlkay ALTAY/İZNİK (Bursa), (DHA) DHA-Genel Türkiye-Bursa / İznik İlkay ALTAY<br>2020-06-03 11:31:01<br>

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