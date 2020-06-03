Yıldırım düştü...Küçükbaş hayvanlar telef oldu

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Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 8 küçükbaş hayvan telef oldu.

Büyükorhan ilçesi Karalar mahallesinde hayvanlarını otlatan İrfan Sönmez'in sürüsüne yıldırım düştü.

Ağacın altında bekleyen sürünün üzerine yıldırım düşmesi sonucu, 8 küçükbaş hayvan telef oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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