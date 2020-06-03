Bursa'da yıldırım düşmesi sonucu 9 keçi telef oldu

Bir yanı kar bir yanı bahar yaylada göçerlere soğuk engeli - AĞRI

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<br>Osman SAK/BÜYÜKORHAN(Bursa), (DHA)BURSA'nın Büyükorhan ilçesinde, yıldırım düşmesi sonucu 9 keçi telef oldu.<br>Bursa'da son günlerde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Büyükorhan ilçesindeki Karalar Mahallesi'nde çobanlık yapan İrfan Sönmez, dün 9 keçisini otlamaya götürdü. Ancak aniden yağmur bastırdı. Sönmez'in hayvanlarıyla sığındığı ağaca yıldırım düştü.<br>9 keçi telef oldu. Geçmini keçilerden sağladığını söyleyen Sönmez, yetkililerden yardım istedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Büyükorhan Osman SAK<br>2020-06-03 12:29:18<br>

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