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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yıldırım'da online terapi dönemi

İHA

Yıldırım Belediyesi, bireylere ve ailelere rehberlik hizmeti verdiği Yıldırım Aile Danışmanlık Eğitim Merkezi'yle (YADEM) ilçe sakinlerine destek olmaya devam ediyor.

Yıldırım'da online terapi dönemi

Yıldırım Belediyesi, bireylere ve ailelere rehberlik hizmeti verdiği Yıldırım Aile Danışmanlık Eğitim Merkezi’yle (YADEM) ilçe sakinlerine destek olmaya devam ediyor.
Ailenin korunmasına yönelik geliştirdiği projelerle farkındalık oluşturan Yıldırım Belediyesi, ücretsiz sağladığı ‘Aile, Çocuk ve Yetişkinler İçin Terapi’ hizmetini, koronavirüs salgını sürecinde çocuklar, ergenler ve yaşlı vatandaşlar için evden ‘Online Terapi’ sistemine taşıdı. Evlerinden haftanın her günü 08.00 17.00 saatleri arasında telefon görüşmesiyle veya talebe göre WhatsApp üzerinden görüntülü seanslar gerçekleştiren Yıldırım Belediyesi bünyesindeki 2 psikolog ve 3 aile danışmanı, çocuk ve ergen danışmanlığı, aile danışmanlığı ve yetişkin danışmanlığı konuları ile en büyük sosyal problemlerin başında gelen madde bağımlılığına karşı vatandaşlara destek sağlıyor. Kurulduğu günden bugüne kadar 3 bin 91 seansta 2 bin 327 kişiye danışmanlık hizmeti sağlayan Yıldırım Aile Danışmanlık Eğitim Merkezi’nden yaralanmak isteyen vatandaşlar 444 16 02 numaralı Yıldırım Belediyesi Çağrı Merkezi’nden bilgi alabilir.
‘Yıldırımlıların sorunlarını dinliyoruz"
Çağın en önemli problemlerinden birinin aile parçalanmaları olduğuna dikkat çeken Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Günümüzde boşanma oranlarında, evlilik oranlarına nazaran büyük bir artış var. Baktığımızda çoğunun ‘şiddetli geçimsizlik’ diye ifade ettiği şeyin aslında ‘iletişimsizlik’ olduğunu görüyoruz. Bireylerin birbirleriyle iletişiminde sorunlar var. Bu türden sorunlarını aşmakta güçlük çeken ve psikolojik desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlarımız, Yıldırım Belediyesi Aile Danışmanlık Eğitim Merkezimizdeki uzman psikologlarımızdan ücretsiz olarak danışmanlık hizmeti alabilirler. Tamamen ücretsiz olan bu hizmetimiz sosyal belediyecilik alanında yürüttüğümüz hizmetler içerisinde örnek bir çalışma. Hemşehrilerimizin dertlerine ortak olmak, sorunlarına çözüm aramak için oluşturduğumuz Yıldırım Aile Danışmanlık Eğitim Merkezi’nde, kendilerine destek sağlıyor, her zaman yanlarında olduğumuzu hissettiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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