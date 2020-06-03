Bursa korona virüsle mücadelede başarılı oldu Ak Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman: "Bursa’da salgın sürecinde vatandaşların mağduriyetlerini gidermek için yerel yönetimler 24 saat canla başla çalıştı" "Cumhurbaşkanımız Bursa'daki yatırımları yakından takip ediyor"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa korona virüsle mücadelede başarılı oldu Ak Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman: "Bursa’da salgın sürecinde vatandaşların mağduriyetlerini gidermek için yerel yönetimler 24 saat canla başla çalıştı" "Cumhurbaşkanımız Bursa'daki yatırımları yakından takip ediyor"

İHA

AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, 1 Haziran'da başlayan normalleşme sürecinde Bursa'da izlenecek yöntemleri ve yapılacak çalışmaları belirlemek amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve AK Parti Bursa Milletvekilleri ile Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın katıldığı bir toplantı düzenlendiğini söyledi. Toplantı sonrasında açıklama yapan Ayhan Salman tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle çok zor günler geçirildiğini ve alınan önlemler ile zorlu sürecin en az hasarla atlatıldığını söyledi.

Bursa korona virüsle mücadelede başarılı oldu Ak Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman: "Bursa’da salgın sürecinde vatandaşların mağduriyetlerini gidermek için yerel yönetimler 24 saat canla başla çalıştı" "Cumhurbaşkanımız Bursa'daki yatırımları yakından takip ediyor"

AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, 1 Haziran’da başlayan normalleşme sürecinde Bursa’da izlenecek yöntemleri ve yapılacak çalışmaları belirlemek amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve AK Parti Bursa Milletvekilleri ile Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın katıldığı bir toplantı düzenlendiğini söyledi. Toplantı sonrasında açıklama yapan Ayhan Salman tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle çok zor günler geçirildiğini ve alınan önlemler ile zorlu sürecin en az hasarla atlatıldığını söyledi.
Ayhan Salman, toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, geçmiş dönem Bakanları Hakan Çavuşoğlu ve Efkan Ala ile Bursa Milletvekillerinin katıldığını ifade etti. Salman toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve 1 Haziran’da başlayan Yeni normal olarak adlandırılan süreçte Bursa’da yapılacak çalışmaları masaya yatırdıklarını ve kentte devam eden kamu yatırımlarının durumunu değerlendirdiklerini kaydetti.
"Türkiye dünyaya örnek oldu"
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını sürecinde Türkiye’nin dünyaya örnek olduğunu vurgulayan Ayhan Salman, “Gerek sağlık sistemimizin sağlam alt yapısı, gerek Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde alınıp hızla uygulanan tedbirler sayesinde ülkemiz bu konuda çok başarılı bir sınav vermiştir” dedi. Ayhan Salman, ABD ve Avrupa’da salgın nedeniyle sağlık sisteminin felç olduğunu Türkiye’de ise AK Parti iktidarları döneminde sağlığa yapılan yatırımların olumlu etkilerinin meyvesinin alındığını ifade ederek, “Liderimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde uygulanan tedbirler ile bu kötü süreç Allah’a şükür çok az hasar ile atlatılmıştır. Salgın döneminde Türkiye ABD ve Avrupa ülkeleri de dâhil dünyanın birçok ülkesine maske ve sağlık malzemesi yardımı yaparak ayrı bir başarı elde etmiştir” dedi.
"Milletimiz sabretti"
AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, salgının az hasarla atlatılmasında Türk milletinin sabrının çok önemli olduğunun da altını çizdi. Devlet tarafından alınan ve uygulamaya sokulan tüm tedbirlere harfiyen riayet edilmesi ile virüsün hızlı yayılmasının önüne geçildiğini ifade eden Salman, “20 yaş altı ve 65 yaş üstündeki vatandaşlarımız bu dönemde çok büyük sabır gösterdiler ve hala da aynı sabrı göstermeye devam ediyorlar. Yine Büyükşehirlerdeki sokağa çıkma yasaklarına ve iller arasındaki seyahat yasaklarına harfiyen uyan tüm vatandaşlarımıza minnettarız” dedi.
"Bursa çok başarılı oldu"
Ayhan Salman Bursa’da salgın sürecinde vatandaşların mağduriyetlerini gidermek için yerel yönetimlerin 24 saat canla başla çalıştığını söyledi. Başkan Salman, “65 yaş üstü vatandaşlarımızın emekli maaşlarını çekilip evlerine teslim edildi. Pazar ve market alışverişleri yapıldı. Yardıma muhtaç olanlara verilen devlet yardımları ulaştırıldı. İhtiyaç sahiplerine sıcak yemek ve gıda yardımları yapıldı” dedi.
Ayhan Salman, 1 Haziran'da başlayan normalleşme süreci ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan kamu bankaları aracılığıyla verilecek olan konut, taşıt, mobilya ve tatil kategorilerinde 4 yeni kredi paketinin piyasalara can suyu olacağını da söyledi. Salman, “Konut desteği kapsamında sıfır ve 1. el konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıl vade ve aylık yüzde 0,64 faizle finansman sunulacak. Yerli üretim sıfır otomobilde yüzde 0,49 yüzde 0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi verilecek. İkinci el binek araç veya ticari araç satın alacaklara yüzde 0,82 faiz oranı ile taşıt kredisi verilecek Seyahat acentelerinden tatil paketi satın alacak müşterilere 10 bin TL’ye kadar 6 ay ödemesiz 36 ay vadeli uygun şartlarda finansman imkânı sunulacak. Bütün bunlar normalleşme sürecine adım atan ülkemizde piyasalarda güven sağlayacak çok önemli hamlelerdir” dedi.
"Cumhurbaşkanımız Bursa'daki yatırımları takip ediyor"
Toplantıda Bursa’da devam eden kamu yatırımları hakkında da görüş alışverişinde bulunduklarını ifade eden Ayhan Salman, Bursa Milletvekillerinin Ankara’da, devam eden ve planlama aşamasındaki yatırımları yakından takip ettiklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bursa’nın sorunları ile çok yakından ilgilendiğine de vurgu yapan Ayhan Salman şunları kaydetti:
“Sayın Cumhurbaşkanımız kentimizde devam eden yatırımları yakından takip ediyor ve bizlerle iletişime geçerek sürekli bilgi alıyor. Kentimiz bu süreçte çok önemli yatırımlar kazandı. İstanbul Bursa İzmir otoyolu, şehir hastanesi gibi dev projeler geçen yıl halkımızın hizmetine girdi. Hızlı tren hattını yakından takip ediyoruz. Çeşitli Bakanlıkların şehrimizdeki yatırımları devam ediyor. Büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz büyük bir özveri ile çalışıyor. Bizlerde siyasi iradenin temsilcisi olarak süreci çok yakından takip ediyor ve tıkanmalar yaşandığında müdahale ederek aşılması için gerekli gayreti gösteriyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

TOFAŞ, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde
YEREL HABERLER TOFAŞ, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde
Orhun Ene: Sürdürülebilir kulüp yapısı için gelirlerle birlikte giderlerin de dengelenmesi lazım
YEREL HABERLER Orhun Ene: Sürdürülebilir kulüp yapısı için ...
Otomobildeki cinayetin zanlısı, arkadaşı çıktı
YEREL HABERLER Otomobildeki cinayetin zanlısı, arkadaşı çıktı
Yeni kredi destek paketi iş dünyasını mutlu etti Bursa Ticaret Borsası Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı. "Şimdi daha çok çalışma ve üretme zamanı"
YEREL HABERLER Yeni kredi destek paketi iş dünyasını mutlu ...
Yaren Leylek, pandemi günlerinde de dünyanın ilgisini gördü
YEREL HABERLER Yaren Leylek, pandemi günlerinde de dünyanın ilgisini ...
Tarımda hedef akıllı üretim
YEREL HABERLER Tarımda hedef akıllı üretim
Bez maskeli katil zanlısı yakalandı Bursa'da benzinlikte sürücüsünü öldürüp otomobilini alıp kaçan zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Bez maskeli katil zanlısı yakalandı Bursa'da ...
Yıldırım'da online terapi dönemi
YEREL HABERLER Yıldırım'da online terapi dönemi
Yıldırım'a yeni otopark
YEREL HABERLER Yıldırım'a yeni otopark
Korona stresi uykusuz bırakıyor
YEREL HABERLER Korona stresi uykusuz bırakıyor
Bursa'da yıldırım düşmesi sonucu 9 keçi telef oldu
YEREL HABERLER Bursa'da yıldırım düşmesi sonucu 9 keçi telef oldu
"Yeni normal düzen çıkışın ilk eşiği olmalı" BUİKAD Başkanı Av.Oya Eroğlu: "Ekonomik döngünün düzene girmesi hasarı en aza indirecek"
YEREL HABERLER "Yeni normal düzen çıkışın ilk eşiği olmalı" BUİKAD Başkanı Av. ...
Mudanya Cumhuriyet Meydanı projesinin ilk etabı başladı
YEREL HABERLER Mudanya Cumhuriyet Meydanı projesinin ilk etabı ...
BEBKA’nın 2020 yılı teknik destek programı Mart-Nisan dönemi değerlendirme sonuçları açıklandı
YEREL HABERLER BEBKA’nın 2020 yılı teknik destek programı Mart-Nisan ...
Evine ekmek götüren adamı eşinin gözü önünde bıçakladı Hakim karşısına çıkarılan tutuklu zanlı, "Ben deliyim, beni başka yere de gönderseniz aynı sonuç çıkacak" diye savunma yaptı
YEREL HABERLER Evine ekmek götüren adamı eşinin gözü önünde ...
Motosiklet hırsızları kameraya yakalandı
YEREL HABERLER Motosiklet hırsızları kameraya yakalandı
Yıldırım düştü...Küçükbaş hayvanlar telef oldu
YEREL HABERLER Yıldırım düştü...Küçükbaş hayvanlar telef oldu
Düğünden bir gece önce ölmüştü...Nişanlısı kendini "düştü" diye savundu Bursa'da düğünden bir gece önce 25 yaşındaki nişanlısını döverek öldürdüğü öne sürülen genç adam, "Songül, düşerek kafasını çarptı" dedi
YEREL HABERLER Düğünden bir gece önce ölmüştü...Nişanlısı kendini ...
Görme engelli komşusunu bıçaklayan sanık: Ben deliyim
YEREL HABERLER Görme engelli komşusunu bıçaklayan sanık: Ben deliyim
2 bin yıllık surlara, sprey boyayla yazı ayıbı sürüyor (2)
YEREL HABERLER 2 bin yıllık surlara, sprey boyayla yazı ayıbı ...
Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında
2 bin yıllık surlara, sprey boyayla yazı ayıbı sürüyor
YEREL HABERLER 2 bin yıllık surlara, sprey boyayla yazı ayıbı ...
(Özel) Bursa'nın en değerli arsaları ihaleye çıkıyor Nilüfer'de tarihi bedelli yatırımcı ihalesi Nilüfer'de Fatih Sultan Mehmet Bulvarı altında özel bir vakfın 51 dönümlük arsası 222 milyon liradan ihaleye çıkıyor
YEREL HABERLER (Özel) Bursa'nın en değerli arsaları ihaleye ...
Kıraathanesine gelenleri şakalarla karşılıyor
YEREL HABERLER Kıraathanesine gelenleri şakalarla karşılıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X