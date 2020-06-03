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Orhun Ene: Sürdürülebilir kulüp yapısı için gelirlerle birlikte giderlerin de dengelenmesi lazım

DHA

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) -  TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene, takımın son durumu ve yeni sezona ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yeni süreçte takımların bütçelerinin düşeceğine işaret eden Ene, "Türkiye'de sürdürülebilir kulüp yapısını yaratmak için bir şekilde gelirlerle birlikte giderlerin de dengelenmesi lazım" dedi. Ene ayrıca, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde sponsorluk gelirlerinde yaşanan gelişmelerin de heyecan verici olduğunu ifade etti. ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ'ın Başantrenörü Orhun Ene, Tivibu Spor'a açıklamalarda bulundu. Takımıyla olan sözleşmesini uzatan deneyimli...

Orhun Ene: Sürdürülebilir kulüp yapısı için gelirlerle birlikte giderlerin de dengelenmesi lazım

<br>Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - <br>TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene, takımın son durumu ve yeni sezona ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yeni süreçte takımların bütçelerinin düşeceğine işaret eden Ene, "Türkiye'de sürdürülebilir kulüp yapısını yaratmak için bir şekilde gelirlerle birlikte giderlerin de dengelenmesi lazım" dedi. Ene ayrıca, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde sponsorluk gelirlerinde yaşanan gelişmelerin de heyecan verici olduğunu ifade etti.<br>ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ'ın Başantrenörü Orhun Ene, Tivibu Spor'a açıklamalarda bulundu.<br>Takımıyla olan sözleşmesini uzatan deneyimli çalıştırıcı, Bursa'yı çok sevdiğini dile getirdi. Kentteki basketbol ilgisine hayran olduğuna işaret eden Ene, "İnsanlar fanatizmden uzak bir şekilde, TBL'den TOFAŞ ile çıktığımız yoldaki 5-6 senede artan destekleriyle Türkiye'ye örnek olabilecek bir basketbolsever profili çizdi. Bu beni mutlu ediyor, hem şehri hem de buradaki insanlarla çalışmaktan mutluluk duyuyorum. Kendi adıma da 5 sene, çalıştığım en uzun proje. Bugün kulübün geldiği noktaya kadar olan süreçte birçok adım attık. Başladığımız nokta ile geldiğimiz nokta arasında büyük farklar var. Hala önümüzdeki sezonlarda çok şey yapabileceğimizi, altyapı desteğiyle birlikte yaptıklarımızın üzerine bir şeyler koyabileceğimizi düşünüyorum. Her zaman doğru hamleler yaparak bu noktaya kadar geldik, bundan sonra işimiz daha zor olacak, bu da ayrı bir motivasyon. Geçen seneki dereceler bizi tatmin etmeyecek, iyi oyuncular ve iyi bütçelerle oynamak gerekiyor ancak bugünkü ekonomik şartlarda eski yüksek bütçelerle takım kurmak kolay olmayacak; burada belirleyici nokta kulübün organizasyonu, altyapı oyuncularının kadroda fark yaratmaları olacak. Yeni basketbol düzeni, bize de ayrı bir motivasyon sağlayacak" dedi.<br>"HİDAYET BAŞKAN CESUR BİR KARAR ALDI"<br>Türkiye Basketbol Federasyonu'nun ligleri sonlandırmasına ilişkin aldığı kararı da değerlendiren Ene, "Öncelikle Hidayet başkana teşekkür ederiz, bu süreçte özellikle ligleri iptal ederek cesur bir karar aldı. Bu karar, hem oyuncuları, hem de kulüpleri sağlık ve ekonomik açıdan rahatlatan cesur bir karardı. Antrenör ve oyuncular olarak O'nun bu hassasiyetini takdir ediyoruz" diye konuştu. Liglerin erken başlatılmasının konuşulmasına dair de Ene, "Bence biraz daha sağduyulu olmak lazım, biraz daha zamanın geçmesini beklemek gerekiyor. Herkes erkenden ileriye dönük planlamalar yapmak istiyor ancak süreç Bilim Kurulu'nun telkinleri ve yetkililerin yapacağı açıklamalar doğrultusunda olacağı için bugün kimsenin bir iki ay sonrasını net şekilde görebildiğini düşünmüyorum. Erken başlamak bir şeyler katmayacaktır, ABD'den gelen oyuncular olacak, 6 aydır hiç oynamayan oyuncuları, fiziksel düzeyde hazırlamak, buna gayret etmek de sıkıntı yaratacaktır ancak neticede kararı federasyon alacak, bizlerse karara uyacağız" ifadelerini kullandı.<br>"GELİRLERLE BİRLİKTE GİDERLERİN DE DENGELENMESİ LAZIM"<br>Birçok kulübün önümüzdeki sezonda bütçesel açıdan kısıtlamaya gideceğine işaret eden deneyimli çalıştırıcı, TOFAŞ'ın da bu noktada bütçesinin düşeceğini kaydetti. Geçtiğimiz sezona oranla yüzde 50'ye yakın bir bütçe düşüklüğünden söz eden Ene, "Türkiye'de sürdürülebilir kulüp yapısını yaratmak için bir şekilde gelirlerle birlikte giderlerin de dengelenmesi lazım. Kurumsal bir yapı olan TOFAŞ için olmazsa olmaz şeylerden birisi bu. İmkanlar doğrultusunda, sponsorların getirdiği ekonomik kısıtlamalara da mecburen uyum sağlayacağız. Geçen seneki paranın altına ineceğiz" dedi.<br>"DÜŞÜK MALİYETLİ YABANCI OYUNCULAR BAKIYORUZ"<br>Takımdan ayrılan Barış Ermiş'e ve önümüzdeki sezonda takımdaki değişimlere ilişkin de konuşan Ene, "Barış Ermiş çok önemli bir oyuncu, çok emek verdi. Sadece oyunculuğu değil, kişilik anlamında da bu organizasyona kattıkları müthişti. Barış kendisi bir karar aldı, bu karara saygı duyuyorum. Biz mücadele veriyoruz, genç oyuncular yetiştiriyoruz. Umarım kulübümüz ile birlikte Barış Ermiş gibi bir oyuncu yetiştirebiliriz. Bu anlamda geçen sene kadromuzda yer alan oyuncular çok değerli. EuroCup'ın yabancı 5'inde iki tane oyuncumuz vardı. Avrupa basketbolunda da yabancı oyuncularımızın talipleri çok, bizim o paraları vermemiz ve onları tutmamız zor. Samuel Mejia da çok değerli, bizimle oynamak isterse bir sene daha, hem liderliği hem de oyunculuğu ile fark yaratacaktır. Düşük bütçeli zor bir sezonda. O da büyük fedakarlık yapıyor, yıllardan beridir oynuyor, bu ülkeyi çok seviyor. Kulübü çok seviyor. Oynamak isterse bizleri de çok mutlu edecek. Düşük maliyetli yabancı oyuncular bakıyoruz. Muhsin Yaşar da bizim için çok önemli ancak kontratında da madde var. Muhsin, Berkan Durmaz ve Berk Uğurlu önemli oyuncularımız. Muhsin'i kaybetmek istemeyiz önümüzdeki sezon çok daha iyi olacağını düşünüyorum. İşin finansal boyutunda da oyuncular iyi teklifler aldığında, saygı duymak gerekiyor. Yeni bir takım olacağız. Önemli olan TOFAŞ'ın basketbol kültürünü parkeye yansıtmak. Yabancılar da burada gelişiyor, bu tecrübeye sahibiz. Bir an önce çalışmalarımıza başlayalım, sonrasında inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.<br>"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN SPONSOR ANLAMINDAKİ GAYRETLERİ HEYECAN VERİCİ"<br>TOFAŞ'ın önümüzdeki sezon hangi arenada mücadele edeceğine dair gelen soruyu da yanıtlandıran Ene, "Bu kulübümüzün kararı olacak. Kişisel fikrimi söyleyeyim; FIBA Şampiyonlar Ligi'nde sponsorluk anlamında sağlanan imkanlar son yıllarda çok daha gelişti. EuroCup yatırım yapanlara imkan tanımıyor. Euroleague'e gitmek de çok kolay değil, EuroCup'ta final oynasanız da önemli gelirler elde edemiyorsunuz. FIBA Şampiyonlar Ligi'nin sponsor anlamındaki gayretleri heyecan verici. Kulüplere destek için, bütçelerin dönüşümünü sağlamak için bir şeyler yapmak gerekiyor. FIBA Şampiyonlar Ligi'nin önümüzdeki yıllarda daha kaliteli hale geleceğini düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.<br>Ene ayrıca, TOFAŞ'ın genç oyunculara değer veren bir kulüp olduğunu belirtirken, kulüpten ayrılan genç oyuncuların sonraki kulüplerinde de elde ettiği başarılar ve fark yaratmalarının kendilerini de mutlu edeceğini dile getirdi.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL<br>2020-06-03 14:48:29<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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