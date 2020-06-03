<br>Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - Türk basketbolunun köklü kulüplerinden TOFAŞ, 2020-2021 sezonuyla birlikte FIBA Basketball Champions League´de (BCL) yer alacak.<br>2017-2018 Sezonundan bu yana aralıksız olarak 7Days Eurocup´ta mücadele veren ve kupadaki 3. yılında çeyrek finale kalma başarısı gösteren TOFAŞ Basketbol Takımı, bu başarısıyla 2020-2021 sezonunda da Eurocup´a direkt olarak katılım hakkı kazanmıştı. Euroleague ve Eurocup organizasyonlarına bu 3 yıllık süreçte göstermiş oldukları iş birliğinden dolayı teşekkür eden TOFAŞ, özel olarak davet edildiği FIBA Basketball Champions League ile anlaşmaya vardı.<br>Anlaşmayla ilgili Tofaş Spor Kulübü´nden yapılan açıklama şu şekilde;<br>"2017 yılından bu yana Eurocup´ta yer alan kulübümüz, üç yıllık bu süreçte önemli deneyimler yaşadı. Bugüne kadar göstermiş oldukları işbirliğinden dolayı Euroleague ve Eurocup organizasyonlarına teşekkürlerimizi iletiyoruz.<br>FIBA organizasyonu olan Basketball Champions League´den aldığımız özel davetin kulüp stratejimiz ve gelecek planlamamız açısından daha uygun bir yol olduğunu, gelecek sezondan itibaren geçerli olmak üzere BCL´de yer alacağımızı duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz. Basketball Champions League´in, Avrupa´da yükselen bir ivmesi olduğunu, ortaya koyduğu iş planı ve sportif kriterleriyle çok kısa sürede Avrupa basketbolunun liderliğine aday olabileceği düşünüyoruz.<br>Kupa Galipleri Kupası (Saporta Kupası), Koraç Kupası, FIBA Euroleague ve FIBA EuroChallenge olmak üzere daha önce birçok kez FIBA organizasyonlarında yer alan; kurulduğu günden bu yana spora ve gençlerin gelişimine odaklanarak sayısız başarıya imza atan kulübümüz, bu yeni rekabet ortamında da ülkemizi ve Bursa´yı gururla temsil etmeye devam edecektir.<br>Avrupa´nın üst düzey basketbol organizasyonlarından biri olan FIBA Basketball Champions League´deki mücadelelerimizde, tüm taraftarlarımızı yanımızda görmek istediğimizi belirtiyor, BİRLİKTE yeni zaferlere yürümek için sabırsızlanıyoruz."DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL<br>2020-06-03 14:50:21<br>
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