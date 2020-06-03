Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'daki korkunç cinayet aydınlatıldı...İşte sebebi Tanıştırmaya götürdüğü kadın evde çıkmayınca kavga etmişler Aynı gün yakalanan katil zanlısı: "Yanımda çalışan bayan ile tanıştırmaya götürüyordum bayan evde çıkmayınca benimle dalga mı geçiyorsun? diyerek yumruk attı öldürdüm" Çeşitli suçlardan sabıkalı zanlının suç aleti tabancayı 3 bin 200 liraya satın alıp olaydan sonra geri verdiği ortaya çıktı

İHA

Bursa'daki korkunç cinayet aydınlatıldı...İşte sebebi Tanıştırmaya götürdüğü kadın evde çıkmayınca kavga etmişler Aynı gün yakalanan katil zanlısı: "Yanımda çalışan bayan ile tanıştırmaya götürüyordum bayan evde çıkmayınca benimle dalga mı geçiyorsun? diyerek yumruk attı öldürdüm" Çeşitli suçlardan sabıkalı zanlının suç aleti tabancayı 3 bin 200 liraya satın alıp olaydan sonra geri verdiği ortaya çıktı

Bursa'da benzinlikte bir otomobilin içerisinde işlenen cinayetin sır perdesi aralandı. Sürücüsünü öldürüp otomobili alarak olay yerinden kaçan bez maskeli katil zanlısı: öldürdüğü Hayrullah Yılmaz'ı yanında çalışan bir bayan ile tanıştırmaya götürdüğünü bayanın evde çıkmaması üzerine sinirlenen Yılmaz'ın "Benimle dalgamı geçiyorsun?" diyerek kendisine yumruk attığını bunun üzerine sinirlenip ateş ettiğini söyledi. Çok sayıda suçtan sabıkalı katil zanlısının olayda kullandığı suç aleti tabancayı kendisi gibi sabıkalı bir başka kişiden 3 bin 200 lira karşılığı aldığı olaydan sonra tabancayı aynı kişiye teslim ettiği ortaya çıktı.
Olay dün öğle saatlerinde Bursaİzmir Otoyolu Dereçavuş Mevki'inde meydana geldi. İddiaya göre, 16 Y 44 92 plakalı seyir halindeki araçta bulunan iki kişi tartışmaya başladı. Aracın sürücü olduğu öğrenilen 54 yaşındaki Hayrullah Yılmaz: otomobili kullandığı sırada otomobilin arka koltuğunda oturan Fikret F.(53) tarafından silahla göğsünden vuruldu.
Yaralı şekilde bir benzin istasyonuna otomobili süren Hayrullah Yılmaz yardım istemek için otomobilden indiği sırada düşerek yere yığıldı. Bu sırada şüpheli silahla göğsünden vurduğu Yılmaz'ı olay yerinde bırakarak otomobili alıp kaçtı. Benzinlik çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bu arada Hayrullah Yılmaz'ın öldüğü anlaşıldı.
Güvenlik kameralarını inceleyen Cinayet ve Gasp Bürosu dedektifleri şüphelinin eşkalini belirleyerek arama çalışması başlattı. Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Hayrullah Yılmaz'ın cesedinin otopsi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.
Kaçarken kameraya yakalandı
Vurulduktan sonra otomobilini benzin istasyonuna süren Hayrullah Yılmaz'ın yardım istemek için otomobilden indiği anlar ile yüzünde bez korona maskesi takılı ve aynı zamanda kasketli katil zanlısının otomobili alıp kaçış anı benzinliğin güvenlik kameralarına yansıdı.
Yumruk atınca ateş ettim
Görüntülerden şahsın eşkalini tespit eden Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ölen Hayrullah Yılmaz'ın son olarak S.A. isimli bir bayanla telefonda görüştüğünü belirledi. Bunun üzerine S.A. isimli bayanın ifadesini alan ekipler; kadının aynı numaradan kendisini patronu olan Fikret F.'nin aradığını ve bir şahsın vurulduğunu söyleyip telefonu kapatmasını istediğini bildirmesi üzerine ekipler Fikret F. isimli kişi üzerine yoğunlaştı. Çok sayıda kaydı bulunan Fikret F. (53) isimli şahıs Gasp Büro Amirliğine bağlı ekiplerce Değirmenönü Mahallesi Bozkır Sokak saklandığı evinde yakalandı.
Zanlı Emniyet Müdürlüğü'nde verdiği ilk ifadesinde Hayrullah Yılmaz ile arkadaş olduklarını belirterek, "Yanımda çalışan S.A. isimli kadınla tanıştırmak için Demirtaş Mahallesi'ne gidiyorduk. S.A. ile telefonla görüştük Demirtaş'ta olmadığını söyleyince tartışma çıktı. Hayrullah 'benimle oyun mu oynuyorsun?' diyerek yumruk attı. Bende sinirlenip ateş ettim. Araçtan inip yere düşünce otomobili alarak olay yerinden kaçtım" dediği öğrenildi.
3 bin 200 lira karşılığı aldığı suç aleti tabancayı olaydan sonra teslim etmiş
Olayla ilgili soruşturmayı derinleştiren Bursa polisi zanlının silahı 3 bin 200 lira karşılığı aldığını; olaydan sonrada tabancayı aynı kişiye teslim ettiğini tespit etti.
Katil zanlısı Fikret F.'nin Hayrullah Yılmaz'ı öldürdükten sonra alıp kaçtığı otomobili bir AVM'nin otoparkına bıraktığı, daha sonra Değirmenönü Mahallesi'ne gittiğini tespit etti.
Emniyetteki sorgusu tamamlanan Fikret F. geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Zanlı emniyet çıkışı sessizliğini korurken olayla ilgili tahkikatın devam ettiği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

TOFAŞ, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde
YEREL HABERLER TOFAŞ, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde
Orhun Ene: Sürdürülebilir kulüp yapısı için gelirlerle birlikte giderlerin de dengelenmesi lazım
YEREL HABERLER Orhun Ene: Sürdürülebilir kulüp yapısı için ...
Otomobildeki cinayetin zanlısı, arkadaşı çıktı
YEREL HABERLER Otomobildeki cinayetin zanlısı, arkadaşı çıktı
Yeni kredi destek paketi iş dünyasını mutlu etti Bursa Ticaret Borsası Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı. "Şimdi daha çok çalışma ve üretme zamanı"
YEREL HABERLER Yeni kredi destek paketi iş dünyasını mutlu ...
Yaren Leylek, pandemi günlerinde de dünyanın ilgisini gördü
YEREL HABERLER Yaren Leylek, pandemi günlerinde de dünyanın ilgisini ...
Bursa korona virüsle mücadelede başarılı oldu Ak Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman: "Bursa’da salgın sürecinde vatandaşların mağduriyetlerini gidermek için yerel yönetimler 24 saat canla başla çalıştı" "Cumhurbaşkanımız Bursa'daki yatırımları yakından takip ediyor"
YEREL HABERLER Bursa korona virüsle mücadelede başarılı oldu Ak ...
Tarımda hedef akıllı üretim
YEREL HABERLER Tarımda hedef akıllı üretim
Bez maskeli katil zanlısı yakalandı Bursa'da benzinlikte sürücüsünü öldürüp otomobilini alıp kaçan zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Bez maskeli katil zanlısı yakalandı Bursa'da ...
Yıldırım'da online terapi dönemi
YEREL HABERLER Yıldırım'da online terapi dönemi
Yıldırım'a yeni otopark
YEREL HABERLER Yıldırım'a yeni otopark
Korona stresi uykusuz bırakıyor
YEREL HABERLER Korona stresi uykusuz bırakıyor
Bursa'da yıldırım düşmesi sonucu 9 keçi telef oldu
YEREL HABERLER Bursa'da yıldırım düşmesi sonucu 9 keçi telef oldu
"Yeni normal düzen çıkışın ilk eşiği olmalı" BUİKAD Başkanı Av.Oya Eroğlu: "Ekonomik döngünün düzene girmesi hasarı en aza indirecek"
YEREL HABERLER "Yeni normal düzen çıkışın ilk eşiği olmalı" BUİKAD Başkanı Av. ...
Mudanya Cumhuriyet Meydanı projesinin ilk etabı başladı
YEREL HABERLER Mudanya Cumhuriyet Meydanı projesinin ilk etabı ...
BEBKA’nın 2020 yılı teknik destek programı Mart-Nisan dönemi değerlendirme sonuçları açıklandı
YEREL HABERLER BEBKA’nın 2020 yılı teknik destek programı Mart-Nisan ...
Evine ekmek götüren adamı eşinin gözü önünde bıçakladı Hakim karşısına çıkarılan tutuklu zanlı, "Ben deliyim, beni başka yere de gönderseniz aynı sonuç çıkacak" diye savunma yaptı
YEREL HABERLER Evine ekmek götüren adamı eşinin gözü önünde ...
Motosiklet hırsızları kameraya yakalandı
YEREL HABERLER Motosiklet hırsızları kameraya yakalandı
Yıldırım düştü...Küçükbaş hayvanlar telef oldu
YEREL HABERLER Yıldırım düştü...Küçükbaş hayvanlar telef oldu
Düğünden bir gece önce ölmüştü...Nişanlısı kendini "düştü" diye savundu Bursa'da düğünden bir gece önce 25 yaşındaki nişanlısını döverek öldürdüğü öne sürülen genç adam, "Songül, düşerek kafasını çarptı" dedi
YEREL HABERLER Düğünden bir gece önce ölmüştü...Nişanlısı kendini ...
Görme engelli komşusunu bıçaklayan sanık: Ben deliyim
YEREL HABERLER Görme engelli komşusunu bıçaklayan sanık: Ben deliyim
2 bin yıllık surlara, sprey boyayla yazı ayıbı sürüyor (2)
YEREL HABERLER 2 bin yıllık surlara, sprey boyayla yazı ayıbı ...
Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında
2 bin yıllık surlara, sprey boyayla yazı ayıbı sürüyor
YEREL HABERLER 2 bin yıllık surlara, sprey boyayla yazı ayıbı ...
(Özel) Bursa'nın en değerli arsaları ihaleye çıkıyor Nilüfer'de tarihi bedelli yatırımcı ihalesi Nilüfer'de Fatih Sultan Mehmet Bulvarı altında özel bir vakfın 51 dönümlük arsası 222 milyon liradan ihaleye çıkıyor
YEREL HABERLER (Özel) Bursa'nın en değerli arsaları ihaleye ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X