Otomobildeki cinayetin zanlısı, arkadaşı çıktı (2)

<br>ADLİYEYE SEVK EDİLDİ<br>Bursa´da, dün hareket halindeki otomobilde arkadaşı Hayrullah Çalışmaz'ı (54), tabancayla vurarak öldüren Fikret Fidan (53), emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 'kasten adam öldürmek' suçundan adliyeye sevk edildi.Semih ŞAHİN-Derya EVREN/BURSA,(DHA)<br> DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN-Derya EVREN<br>2020-06-03 15:14:40<br>
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