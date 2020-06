Türk Kızılay Bursa Şubesi'nin kan bağışı kampanyasına büyük ilgi

Türk Kızılay Bursa Şubesi’nin aralıksız sürdürdüğü kan bağışı çalışmalarına bir destek de AK Parti İl Kadın Kolları Teşkilatından geldi.

Türk Kızılay Bursa Şubesi, sürekli bir ihtiyaç olan kan temininin aralıksız devam etmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Bursa Halkı,kan bağışı kampanyalarına büyük ilgi göstererek, kan temini çalışmalarına destek veriyor. Türk Kızılay Bursa Şubesi’nin bu anlamdaki çabalarına bir destek de AK Parti İl Kadın Kolları Yönetiminden geldi.

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Emel Gözükara Durmaz ve Yöneticileri, düzenlenen organizasyonla Türk Kızılay Bursa Şubesi’nin Şehreküstü / 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı’nda her gün düzenli olarak hizmet veren seyyar kan bağışı aracında bağışta bulundu.

Organizasyonda kan bağışının önemine vurgu yapan AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Emel Gözükara Durmaz, kan ihtiyacının her an hepimize lazım olabileceğini belirtti. Emel Gözükara Durmaz, Türk Kızılay ve Bursa Şubesi’nin bu ihtiyacın karşılanmasında önemli bir misyonu başarıyla üstlendiğini vurgulayarak, kan verip umut olan bağışseverlere ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan ise, çalışmalarına destek olan tüm bağışseverlere teşekkür ederek sözlerine başladı. Davut Gürkan, bağışlanan her ünite kanın belki de bir cana umut olacağını hatırlatarak, tüm Bursa Halkı’nı kan vermeye davet etti.

