Kentsel dönüşüm ihtiyacı artıyor Riskli yapı stoğu dönüşümü tetiklerken, kentsel dönüşümde tek taraflı fesih sayısı artıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kentsel dönüşüm ihtiyacı artıyor Riskli yapı stoğu dönüşümü tetiklerken, kentsel dönüşümde tek taraflı fesih sayısı artıyor

İHA

Kentsel dönüşüm ihtiyacı artıyor Riskli yapı stoğu dönüşümü tetiklerken, kentsel dönüşümde tek taraflı fesih sayısı artıyor

İnşaat sektörünün son yıllardaki ana konularının başında gelen kentsel dönüşüm uygulamaları ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından getirilen yeni kriterler dikkat çekiyor. Bu kapsamda kentsel dönüşüm yapmak isteyen inşaat firmaları başta teminat olmak üzere yeterlilik konusunda da belirli güvenceler vermesi gerekiyor.
Kentsel dönüşüm ile ilgili yayınlanan yeni yönetmelik hakkında açıklamalarda bulunan Kentsel Dönüşüm Uzlaşma Merkezi (UKEM) Kurucusu Utku Çalışkan, inşaat sektörü ve hak sahipleri arasındaki süreçlerin yeni bir döneme girdiğini ve artık kentsel dönüşüm projeleri için yeni kriterlerin devreye girdiğini söyledi.
Çalışkan yaptığı açıklamada, “2012 yılında çıkan 6306 sayılı yasa ile başlayan kentsel dönüşüm süreçlerinde bir çok örnek olay yaşandı. İyi örnekler olduğu gibi ne yazık ki vatandaşın da mağdur olduğu bir takım projeler oldu. Bu mağduriyetlerin önüne geçmek ve mevcut mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla yapılan çalışmalar neticesinde birtakım yasal düzenlemeler yapıldı. Ortaya çıkan yeni düzenlemeler ve ek tedbirler sonucunda olası yeni mağduriyetlerin önüne geçilmiş oldu. Ancak bu konuda asıl iş evini kentsel dönüşüm kapsamında yenilemek isteyen vatandaşlarımıza düşüyor. Vatandaşlarımız, kendilerine verilen teklifleri değerlendirirken; hukuki, teknik ve idari yönden uzman kişilerden destek almalı ve karar noktasında dikkatli olmalıdır. Yasalar her ne kadar koruyucu ve önleyici olsa da vatandaş ve yüklenici firma arasında imzalanan sözleşmeler kentsel dönüşüm sürecinin belirleyici olabiliyor. Mevcut imar planı veya teklif imar planına göre hesap edilecek yapı inşaat alanı üzerinden; yapı inşaat alanı 50 bin m2’ye kadar olan alanlarda yapı yaklaşık maliyet bedelinin yüzde 10’u kadar, yapı inşaat alanı 50 bin m2’den büyük olan alanlarda ise, ilk 50 bin m2 için yapı yaklaşık maliyet bedelinin yüzde 10’u, 50 bin75 bin m2 arası yapı yaklaşık maliyet bedelinin yüzde 8’i, 75 bin100 bin m2 arası yapı yaklaşık maliyet bedelinin yüzde 6’sı ve 100 bin m2’nin üstü yapı yaklaşık maliyet bedelinin yüzde 4’ü esas alınarak hesaplanan miktarda teminat verilmesi gerekiyor. Bu kapsamda riskli yapıların bulunduğu parsellerde yapım işini üstlenen yapı müteahhidince yapı ruhsatı alınmadan önce yapı yaklaşık maliyet bedelinin yüzde 10’u kadar teminatın ilgili idareye verilmesi mecburidir. Aynı zamanda firmaların iş bitirmesini, mali ve teknik yeterliliğini gösteren yetki belgesini de sunması gerekecek. Müteahhitler, nakit Türk Lirası cinsinden para, Teminat mektubu, Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen devlet iç borçlanma senedi veya bu senetler yerine geçecek belgeleri sunabileceklerdir" dedi.
Yıkılan binalar çözüm bekliyor
Türkiye'de riskli yapı olarak tespit edilen ve yıkılması gereken konut sayısının kesinleşmediğini ancak 6,5 milyon konutun afet riski altında olduğu kaydeden Çalışkan sözlerini şöyle sürdürdü: "Riskli yapı oranındaki yükseklik ve deprem riski nedeniyle evlerini kentsel dönüşüm kapsamında yenilemek isteyen binlerce hak sahibi 6306 sayılı kanunun sağladığı imkanlar ile yeni evlerine taşınma hayali kurdu. Hayalini gerçekleştirip yeni evlerine kavuşan hak sahipleri olduğu gibi bunun aksine evleri yıkılan ancak halen evlerine kavuşamayan binlerce kişi bulunuyor. Kanun kapsamında sağlanan kira yardımlarının süresinin dolması sebebiyle mağduriyetlerin arttığı bu süreçte vatandaşlar yeni bir çözümsüzlükle karşılaşmaktadır"
"Kriz varsa çözüm de vardır"
Kentsel dönüşüm ile ilgili yaşanan mağduriyetleri değerlendiren UKEM (Kentsel Dönüşüm Uzlaşma Merkezi) Kurucusu Utku Çalışkan, 6306 sayılı yasa sağladığı imkanlar itibariyle kentsel dönüşüm ihtiyacı bulunan herkes için birbirinden özel fırsatlar sunmaktaydı. Önceki imar ve kentsel dönüşüm yasalarının aksine vatandaşa da kendi dönüşümünü yapma olanağı tanıyordu. Kendi imkanları ile kentsel dönüşüm yapamayan vatandaşlarımızda çözüm olarak kendi müteaahitlerini bularak bu işe girdi. Ancak vatandaş ve yüklenici firmalar arasında imzalanan bazı sözleşmelerin işin uzmanları tarafından yapılmaması nedeniyle ortaya bir çok kriz çıktı. İnsanlar bu sözleşmelerine güvenerek evlerini boşalttı ve yıktırdı. İşin başında yapılan yanlışlar ve hatalar nedeniyle işin sonunda da binlerce kişi evsiz kaldı. Gelinen son noktada vatandaşlar ve yüklenici firmalar bu sözleşmelere dayanarak işi hukuki boyuta taşıdı. Ama birçok vatandaşın bu süreçleri beklemek ve maddi yönden bu süreçleri kaldırabilecek bir gücü yok. Bu sebeple yapılması gereken yasaların tanıdığı imkanlarla ve işin uzmanları ile yeni süreçlerin başlatılmasıdır. Biz kurum olarak bu süreçlerde vatandaşlarımıza birçok konuda danışmanlık yapıyoruz. Unutmayın ki, kriz varsa çözümde mutlaka vardır. Örneğin, yeni yapılan yasal düzenlemeler ile kentsel dönüşümde müteahhit inşaata başlamaz veya yapım işini geciktirirse, bina ve arsa sahipleri sözleşmeyi tek taraflı feshedebiliyor. Yönetmeliğin ilgili maddesinde fesih hakkının kullanılabilmesi için “Bütün maliklerle anlaşma sağlanmasından veya hisseleri oranında paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile karar alınıp bu karara katılmayanların hisselerinin satışından sonra müteahhitten kaynaklanan sebeplerle bir yıl içinde yeni yapının yapım işine başlanılmamış olması gerekir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yaren Leylek, dünya genelinde doğaseverlerden ilgi gördü
YEREL HABERLER Yaren Leylek, dünya genelinde doğaseverlerden ilgi ...
Otomobildeki cinayetin zanlısı, arkadaşı çıktı (2)
YEREL HABERLER Otomobildeki cinayetin zanlısı, arkadaşı çıktı (2)
Türk Kızılay Bursa Şubesi'nin kan bağışı kampanyasına büyük ilgi
YEREL HABERLER Türk Kızılay Bursa Şubesi'nin kan bağışı kampanyasına ...
Nilüfer’den asfalt atağı
YEREL HABERLER Nilüfer’den asfalt atağı
Gemlik Belediyesi’nden esnafa 10 bin maske
YEREL HABERLER Gemlik Belediyesi’nden esnafa 10 bin maske
Gemlik'te binlerce çiçek toprakla buluşuyor
YEREL HABERLER Gemlik'te binlerce çiçek toprakla buluşuyor
Bursa'daki korkunç cinayet aydınlatıldı...İşte sebebi Tanıştırmaya götürdüğü kadın evde çıkmayınca kavga etmişler Aynı gün yakalanan katil zanlısı: "Yanımda çalışan bayan ile tanıştırmaya götürüyordum bayan evde çıkmayınca benimle dalga mı geçiyorsun? diyerek yumruk attı öldürdüm" Çeşitli suçlardan sabıkalı zanlının suç aleti tabancayı 3 bin 200 liraya satın alıp olaydan sonra geri verdiği ortaya çıktı
YEREL HABERLER Bursa'daki korkunç cinayet aydınlatıldı...İşte ...
TOFAŞ, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde
YEREL HABERLER TOFAŞ, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde
Orhun Ene: Sürdürülebilir kulüp yapısı için gelirlerle birlikte giderlerin de dengelenmesi lazım
YEREL HABERLER Orhun Ene: Sürdürülebilir kulüp yapısı için ...
Otomobildeki cinayetin zanlısı, arkadaşı çıktı
YEREL HABERLER Otomobildeki cinayetin zanlısı, arkadaşı çıktı
Yeni kredi destek paketi iş dünyasını mutlu etti Bursa Ticaret Borsası Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı. "Şimdi daha çok çalışma ve üretme zamanı"
YEREL HABERLER Yeni kredi destek paketi iş dünyasını mutlu ...
Yaren Leylek, pandemi günlerinde de dünyanın ilgisini gördü
YEREL HABERLER Yaren Leylek, pandemi günlerinde de dünyanın ilgisini ...
Bursa korona virüsle mücadelede başarılı oldu Ak Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman: "Bursa’da salgın sürecinde vatandaşların mağduriyetlerini gidermek için yerel yönetimler 24 saat canla başla çalıştı" "Cumhurbaşkanımız Bursa'daki yatırımları yakından takip ediyor"
YEREL HABERLER Bursa korona virüsle mücadelede başarılı oldu Ak ...
Tarımda hedef akıllı üretim
YEREL HABERLER Tarımda hedef akıllı üretim
Bez maskeli katil zanlısı yakalandı Bursa'da benzinlikte sürücüsünü öldürüp otomobilini alıp kaçan zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Bez maskeli katil zanlısı yakalandı Bursa'da ...
Yıldırım'da online terapi dönemi
YEREL HABERLER Yıldırım'da online terapi dönemi
Yıldırım'a yeni otopark
YEREL HABERLER Yıldırım'a yeni otopark
Korona stresi uykusuz bırakıyor
YEREL HABERLER Korona stresi uykusuz bırakıyor
Bursa'da yıldırım düşmesi sonucu 9 keçi telef oldu
YEREL HABERLER Bursa'da yıldırım düşmesi sonucu 9 keçi telef oldu
"Yeni normal düzen çıkışın ilk eşiği olmalı" BUİKAD Başkanı Av.Oya Eroğlu: "Ekonomik döngünün düzene girmesi hasarı en aza indirecek"
YEREL HABERLER "Yeni normal düzen çıkışın ilk eşiği olmalı" BUİKAD Başkanı Av. ...
Mudanya Cumhuriyet Meydanı projesinin ilk etabı başladı
YEREL HABERLER Mudanya Cumhuriyet Meydanı projesinin ilk etabı ...
BEBKA’nın 2020 yılı teknik destek programı Mart-Nisan dönemi değerlendirme sonuçları açıklandı
YEREL HABERLER BEBKA’nın 2020 yılı teknik destek programı Mart-Nisan ...
Evine ekmek götüren adamı eşinin gözü önünde bıçakladı Hakim karşısına çıkarılan tutuklu zanlı, "Ben deliyim, beni başka yere de gönderseniz aynı sonuç çıkacak" diye savunma yaptı
YEREL HABERLER Evine ekmek götüren adamı eşinin gözü önünde ...
Motosiklet hırsızları kameraya yakalandı
YEREL HABERLER Motosiklet hırsızları kameraya yakalandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X