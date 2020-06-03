Nilüfer kütüphanelerinde yeni dönem

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nilüfer kütüphanelerinde yeni dönem

İHA

Nilüfer kütüphanelerinde yeni dönem

Nilüfer Belediyesi bünyesindeki kütüphanelerde Koronavirüs pandemisi nedeniyle verilen ara sona erdi, okuyucular kütüphanelerden ödünç kitap almaya başladı. 8 Haziran’dan itibaren de Nilüfer Kütüphaneleri’nin okuyucu salonları, randevulu sistemle ve salgın tedbirleri altında halka açılacak.
Koronavirüs pandemisi nedeniyle 12 Mart’tan bu yana hizmete kapalı olan Nilüfer Belediyesi Kütüphaneleri’nde okuyucularla buluşmalar kaldığı yerden devam ediyor.
Nilüfer Belediyesi bünyesindeki Akkılıç Kütüphanesi, Demirci Kütüphanesi, Üçevler Kütüphanesi, Şiir Kütüphanesi ve Misi Çocuk Kütüphanesi’nde ilk aşamada ödünç kitap alma hizmeti başladı.
Pandemi nedeniyle okurların, Nilüfer Belediyesi Kütüphaneleri’ne, maske takarak gitmeleri zorunlu. Tedbirler çerçevesinde, ödünç kitap, kitap iadesi yapmak isteyen veya bilgi almak için kütüphaneye gelen okurlar, risk oluşturmaması amacıyla en fazla iki kişi olarak içeriye alınacak.
Okurların okuyup iade ettiği kitaplar da herhangi bir riske karşı 72 saat farklı bir alanda bekletildikten sonra raflardaki yerini alacak. Bu süreçte karantinadaki kitaplardan almak isteyen okurların talebi de 72 saat sonra yerine getirilecek.
Okuyucu salonları 8 Haziran’da açılıyor
Türkiye’deki bütün kütüphanelerde olduğu gibi Nilüfer Belediyesi bünyesindeki kütüphanelerde de çalışma salonları 8 Haziran’da okurlara açılacak.
Salonlarda da salgın nedeniyle yeni önlemler alındı. Bu kapsamda çalışma salonlarının oturma düzenleri, 4 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde planlandı. Salonlardan belirli sayıda kişi yararlanabileceği için, bu salonlardan faydalanmak isteyen okuyucuların önceden randevu almaları gerekiyor. Okurlar 09.0013.00 saatleri arasında veya 13.3017.30 saatleri arasında olmak üzere en fazla 4 saatlik süreyle salona kabul edilecek.
Salonlar, saat dilimleri arasında yeniden dezenfekte edilecek ve diğer kullanıcılar salona dezenfeksiyon işlemi sonrasında kabul edilecek. Ayrıca Nilüfer Belediyesi Kütüphaneleri’nde klimalar çalıştırılmayacak ve pencerelere sürekli açık tutularak temiz hava sirkülasyonu sağlanacak.
Yoğun önlemler altında açılan Nilüfer Belediyesi Kütüphaneleri, yeni süreçte yeni bir düzenlemeye kadar hafta içinde 09.0017.00 saatleri arasında, cumartesi günleri de 10.0018.00 saatleri arasında hizmete açık kalacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nilüfer’de arabalı sinema keyfi başlıyor
YEREL HABERLER Nilüfer’de arabalı sinema keyfi başlıyor
Bursa trafiğine elektronik denetim için 100 milyonluk imza
YEREL HABERLER Bursa trafiğine elektronik denetim için 100 milyonluk ...
Bursa'da sağlık çalışanlarına balık ikramı
YEREL HABERLER Bursa'da sağlık çalışanlarına balık ikramı
Kentsel dönüşüm ihtiyacı artıyor Riskli yapı stoğu dönüşümü tetiklerken, kentsel dönüşümde tek taraflı fesih sayısı artıyor
YEREL HABERLER Kentsel dönüşüm ihtiyacı artıyor Riskli yapı stoğu ...
Yaren Leylek, dünya genelinde doğaseverlerden ilgi gördü
YEREL HABERLER Yaren Leylek, dünya genelinde doğaseverlerden ilgi ...
Otomobildeki cinayetin zanlısı, arkadaşı çıktı (2)
YEREL HABERLER Otomobildeki cinayetin zanlısı, arkadaşı çıktı (2)
Türk Kızılay Bursa Şubesi'nin kan bağışı kampanyasına büyük ilgi
YEREL HABERLER Türk Kızılay Bursa Şubesi'nin kan bağışı kampanyasına ...
Nilüfer’den asfalt atağı
YEREL HABERLER Nilüfer’den asfalt atağı
Gemlik Belediyesi’nden esnafa 10 bin maske
YEREL HABERLER Gemlik Belediyesi’nden esnafa 10 bin maske
Gemlik'te binlerce çiçek toprakla buluşuyor
YEREL HABERLER Gemlik'te binlerce çiçek toprakla buluşuyor
Bursa'daki korkunç cinayet aydınlatıldı...İşte sebebi Tanıştırmaya götürdüğü kadın evde çıkmayınca kavga etmişler Aynı gün yakalanan katil zanlısı: "Yanımda çalışan bayan ile tanıştırmaya götürüyordum bayan evde çıkmayınca benimle dalga mı geçiyorsun? diyerek yumruk attı öldürdüm" Çeşitli suçlardan sabıkalı zanlının suç aleti tabancayı 3 bin 200 liraya satın alıp olaydan sonra geri verdiği ortaya çıktı
YEREL HABERLER Bursa'daki korkunç cinayet aydınlatıldı...İşte ...
TOFAŞ, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde
YEREL HABERLER TOFAŞ, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde
Orhun Ene: Sürdürülebilir kulüp yapısı için gelirlerle birlikte giderlerin de dengelenmesi lazım
YEREL HABERLER Orhun Ene: Sürdürülebilir kulüp yapısı için ...
Otomobildeki cinayetin zanlısı, arkadaşı çıktı
YEREL HABERLER Otomobildeki cinayetin zanlısı, arkadaşı çıktı
Yeni kredi destek paketi iş dünyasını mutlu etti Bursa Ticaret Borsası Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı. "Şimdi daha çok çalışma ve üretme zamanı"
YEREL HABERLER Yeni kredi destek paketi iş dünyasını mutlu ...
Yaren Leylek, pandemi günlerinde de dünyanın ilgisini gördü
YEREL HABERLER Yaren Leylek, pandemi günlerinde de dünyanın ilgisini ...
Bursa korona virüsle mücadelede başarılı oldu Ak Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman: "Bursa’da salgın sürecinde vatandaşların mağduriyetlerini gidermek için yerel yönetimler 24 saat canla başla çalıştı" "Cumhurbaşkanımız Bursa'daki yatırımları yakından takip ediyor"
YEREL HABERLER Bursa korona virüsle mücadelede başarılı oldu Ak ...
Tarımda hedef akıllı üretim
YEREL HABERLER Tarımda hedef akıllı üretim
Bez maskeli katil zanlısı yakalandı Bursa'da benzinlikte sürücüsünü öldürüp otomobilini alıp kaçan zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Bez maskeli katil zanlısı yakalandı Bursa'da ...
Yıldırım'da online terapi dönemi
YEREL HABERLER Yıldırım'da online terapi dönemi
Yıldırım'a yeni otopark
YEREL HABERLER Yıldırım'a yeni otopark
Korona stresi uykusuz bırakıyor
YEREL HABERLER Korona stresi uykusuz bırakıyor
Bursa'da yıldırım düşmesi sonucu 9 keçi telef oldu
YEREL HABERLER Bursa'da yıldırım düşmesi sonucu 9 keçi telef oldu
"Yeni normal düzen çıkışın ilk eşiği olmalı" BUİKAD Başkanı Av.Oya Eroğlu: "Ekonomik döngünün düzene girmesi hasarı en aza indirecek"
YEREL HABERLER "Yeni normal düzen çıkışın ilk eşiği olmalı" BUİKAD Başkanı Av. ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X