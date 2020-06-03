Doktor, babasının mezarı başında intihar etti

<br>Semih ŞAHİN-Derya EVREN-Mehmet İNAN/BURSA,(DHA)BURSA´da, doktor Mehmet Ş. (45), <br>babasının mezarı başında, tabancasını başına ateşleyerek, yaşamına son verdi.<br>Olay, saat 16.00 sıralarında, Osmangazi ilçesi Hamitler Kent Mezarlığı´nda meydana geldi. Yüksek İhtisas Hastanesi´nde görev yapan doktor Mehmet Ş., 34 S 9494 plakalı otomobiliyle, 1996 yılında ölen babası Mehmet Ş.´nin mezarı başına geldi. Doktor, yanında getirdiği tabancasını başına dayayıp, ateşledi. Mezarlık görevlilerince babasının mezarı üzerinde hareketsiz yatarken bulunan Mehmet Ş.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. <br>İntiharla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN-Derya EVREN-Mehmet İNAN<br>2020-06-03 17:05:23<br>
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